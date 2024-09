‘É uma entrega muito importante para a arte no Amapá’, comemora aluno do Novo Cândido Portinari

Alef Alexander, de 25 anos, é estudante de artes visuais no centro entregue pelo Governo do Amapá.

A comunidade escolar do Centro de Educação Profissional Cândido Portinari continua em comemoração pela entrega do novo prédio. A instituição é uma das 13 obras da educação inauguradas pelo Governo do Amapá em apenas 1 ano e 9 meses, e permite que os alunos desenvolvam suas habilidades em espaços modernos e confortáveis.

Alef Alexander, de 25 anos, é um dos estudantes do curso técnico em artes visuais beneficiados com a reforma do espaço. O jovem conta ser apaixonado pelo desenho desde criança, e agora, graças à reforma, tem a oportunidade de estudar em um lugar revitalizado.

“A infraestrutura agora é muito melhor. Aqui temos janelas amplas, iluminação natural, salas maiores. Até os móveis são novos e mais preparados para as aulas de arte, com pranchetas e cadeiras especiais. Essa entrega é muito importante para a arte do Amapá, e é um passo gigantesco”, afirma o aluno.

Além do curso de artes visuais, a instituição também oferece aulas de pintura em tecido, fotografia, ilustração, artesanato e várias outras modalidades artísticas. Com a reforma, todos os cursos podem contar com laboratórios e instrumentos novos.

“A arte representa tudo para mim. É minha paz, meu relaxamento. E o Cândido me ajuda a alcançar esse meu sonho, porque aqui posso aprimorar as técnicas. Estudo só há três meses e já pude aprender muita coisa, e agora com o espaço novo isso só melhorou”, comemora Alef.

O projeto arquitetônico de adequações, obras e intervenções foi coordenado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) e levou em consideração as linhas arquitetônicas da instituição histórica do Amapá. O prédio recebeu uma nova fachada, novos laboratórios e equipamentos como câmeras fotográficas, cavaletes e materiais para produções artísticas.

