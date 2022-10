Embrapa e Universidade do Estado do Amapá assinam contrato de cooperação técnica

Será instalada uma Unidade de Aprendizagem, com cultivos de açaí, mandioca, cacau e banana

A Embrapa Amapá e a Universidade do Estado do Amapá (Ueap) assinaram contrato de cooperação técnica para implantar uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) do tipo Unidade de Aprendizagem, para atividades de pesquisa, ensino e transferência de tecnologias. O objetivo é gerar e divulgar informações técnicas sobre o cultivo de açaizeiro em terra firme e sistemas agroflorestais de culturas anuais e perenes no município de Amapá.

A parceria foi formalizada durante o 1º Seminário de Engenharia Agronômica, evento realizado pelo campus Território dos Lagos, no período de 10 a 12 de outubro, no prédio da Ueap, no município de Amapá. Assinaram o documento o chefe-geral da Embrapa Amapá, Antonio Claudio Almeida de Carvalho, e a vice-reitora da Ueap, Marcela Videira; e como testemunhas o analista da Embrapa, Walter Paixão, e o analista do Sebrae, Reginaldo Macedo.

A instalação da URT faz parte do projeto “Tecnologias sustentáveis para o fortalecimento da fruticultura na Amazônia”, financiado com recursos do Fundo Amazônia/BNDES. O contrato tem vigência de três anos, e os responsáveis técnicos pelas atividades são o pesquisador Nagib Melém (Embrapa) e a professora Cinthia Pereira de Oliveira (Ueap). Durante este período as equipes técnicas vão atuar na instalação da URT de açaizeiro de terra firme utilizando a cultivar BRS Pai D’Égua, tanto em cultivo solteiro quando consorciado com mandioca, cacau e banana. Estão previstas capacitações para extensionistas, estudantes e agricultores, dois dias de campo e visitas técnicas a fim de orientar sobre a manutenção e as boas práticas de cultivo.

Os plantios demonstrativos serão instalados na fazenda da Ueap, sendo que a área 1 contemplará 170 mudas da BRS Pai D’Égua; na área 2 serão plantadas 220 mudas de açaí em consórcio com 5 mil mudas de mandioca; enquanto na área 3 serão cultivados 60 mudas de açaí, 200 mudas de cacau e 500 mudas de banana. De acordo com o contrato, o calcário dolomítico será fornecido pela Embrapa e os demais insumos são de responsabilidade da Ueap. Também será cedido pela Embrapa o equipamento sulcador para uso no preparo do solo no período de implementação da URT.

SEMINÁRIO. Uma equipe da Embrapa atuou na programação do I Seminário de Engenharia Agronômica (I Seagro), que teve como tema geral ” “Realidade e perspectiva da profissão do Engenheiro Agrônomo na Atualidade” e constou de palestras, cursos e minicursos, sob a coordenação da professora Alana Carine Sobrinho Soares. Na fazenda da Ueap foram realizados o Dia de Campo Manejo de Açaizais, coordenado pela Embrapa e Sebrae, tendo como facilitar o analista Walter Paixão; o curso sobre novas variedades de mandioca (Embrapa / Sebrae e SDR), atuando como facilitadores Walter Paixão e Maria do Socorro Carvalho. No auditório da Escola Vidal de Negreiros foram ofertados o curso Boas Práticas de Manipulação do Açaí, atuando como facilitadora a pesquisadora Valeria Saldanha Bezerra; o curso de Manejo Pesqueiro, tendo como facilitador o pesquisador Cesar Santos; e o curso Manejo ecológico dos Solos com o pesquisador Jorge Segovia.

