Clécio Luís e Waldez Góes anunciam início da transição de governo

Nesta quinta-feira, (13), o governador eleito, Clécio Luís, juntamente com o vice-governador, Teles Júnior e o governador do estado, Waldez Góes, concederam entrevista coletiva à imprensa para anunciar o início do processo de transição de governo.

No início da coletiva, Clécio Luís, ressaltou a importância do papel da imprensa no processo de transição, para que ele seja o mais transparente possível, mantendo a população informada.

“É inédita uma transição no Governo do Estado. E iniciar o processo de levantamento de informações agora em outubro, vai nos permitir uma transição tranquila e também com muita transparência, possibilitando que a equipe que está saindo consiga fazer bons fechamentos, elaborar e repassar todas as informações para termos bons diagnósticos ao iniciarmos nossa gestão, em janeiro de 2023. Assim, nenhum serviço, nenhuma obra, nenhuma ação de governo em curso será descontinuado”. Afirmou Clécio Luís.

Estima-se que o estudo de transição seja concluído até o mês de dezembro. Na próxima segunda-feira, 17, as equipes deverão ser apresentadas e iniciarão o processo de transição de governo.

“Esse processo vai ser muito rico para todos nós que vamos participar. Para o novo governo e principalmente para ser dividido com a população do Oiapoque a Laranjal do Jarí através da imprensa. Estou muito satisfeito, agradecido e animado, teremos muito trabalho a fazer.” Afirmou Clécio Luís.

O Governador Waldez Góes, pontuou na coletiva avanços de sua gestão à frente do executivo, além de afirmar que dará continuidade a diversas obras nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, educação e saúde até o fim de dezembro.

“Aumentamos em 100% o número de leitos do Hospital de Emergência e continuam as intervenções. Em Santana, até dezembro estaremos entregando o novo Hospital de Santana que vem com o Hospital Infantil, Maternidade, ambulatório, entre outros”. Garantiu Waldez.

Participaram ainda da coletiva, o vice-governador eleito, Teles Júnior, secretários de governo e parte dos membros da equipe de transição. As equipes de transição terão um espaço no edifício da Procuradoria Geral do Estado, PGE.

O processo de transição será dividido em eixos, que são:

I – Gestão e Finanças: Conselho de Gestão Fiscal, estrutura de Governo, gestão de pessoas, aquisições e contratações, sistemas corporativos, governo digital, ouvidoria e acesso à informação, transparência pública, relação com os municípios, orçamento de 2023 e prestação de contas; despesa com pessoal, dívida pública, precatórios, passivos contingentes, dívida ativa, receita pública, relatórios da LRF, bens imóveis, bens móveis, previdência e balanço patrimonial;

II – Infraestrutura: transportes, saneamento, energia e terras públicas;

III – Economia: ciência, tecnologia e fomento, emprego e renda, agricultura e pecuária, agroindústria, economia verde e clima e biodiversidade;

IV – Proteção e Defesa Social: educação, saúde, assistência social, habitação, cultura, esportes, direitos humanos e segurança pública;

