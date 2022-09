Clécio assina garante implantação de políticas voltadas para a proteção animal

A assinatura do termo de compromisso ocorreu após reunião com representantes de entidades que atuam na proteção dos animais na manhã de ontem,7. No documento, Clécio se compromete em implantar uma política estadual de proteção animal. Além disso, em sua gestão o estado vai criar a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal para colocar em prática todas as ações previstas. As principais são vacina, castração e combate aos maus tratos.

“Essa política tem a ver com a proteção animal, mas também com a relação desses animais com as famílias que cuidam deles. Nós vamos ter que captar recursos para isso e estabelecer metas. A educação vai ser fundamental, porque não se faz essa política apenas com a participação do estado, ou das entidades. É necessário o envolvimento da população”. Afirmou, Clécio.

Para os representantes das ONGs, a assinatura do termo é um passo importante para conquista da tão sonhada política voltada para a proteção animal.

“O Clécio é uma pessoa muito sensível e acessível, sempre foi. O que existe de política de proteção animal em Macapá, foi o Clécio que deu o ponta pé inicial quando era prefeito. Ele deixou o projeto pronto com o recurso destinado para a construção do Hospital Veterinário. Entregou dois castramóveis que oferecem castração de graça para os animais. Só que nós precisamos expandir esses outros serviços para os demais municípios”. Destacou, Jéssica Sodré, (precisa colocar de qual ong ela é… acho que é gateiros Tucuju.

