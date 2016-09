Eleições 2016: Justiça Eleitoral treina mesários nos municípios de Itaubal e Cutias do Araguari

A 10ª Zona Eleitoral de Macapá, que atende também aos municípios de Itaubal e Cutias do Araguari, realizou a capacitação dos 124 mesários que atuarão nas duas cidades do interior do Amapá. A ação ocorreu no período de 29 de agosto a 02 de setembro, e atende o cronograma estabelecido pela Justiça eleitoral.

No pleito deste ano, atuarão nas Eleições Municipais de Itaubal 76 mesários, distribuídos nas 19 sessões eleitorais da região. Já em Cutias, serão 48 mesários para as 12 sessões dispostas.

Durante o curso preparatório, os mesários receberam ensinamentos sobre o funcionamento da seção, a utilização da urna eletrônica, identificação por meio do processo biométrico, entre outras responsabilidades dos mesários.

A capacitação conta com recursos audiovisuais (vídeo e slides), material didático (Cartilha do Mesário) e treinamento prático na urna eletrônica (simulação de eleição e da atividade do mesário).

Os mesários também aprenderam a manter a ordem no local e otimizar o fluxo da votação, atender os eleitores com urbanidade, inclusive aqueles com necessidades especiais e, ainda, observar a nova sistemática implantada com a votação biométrica, zelando pela regularidade dos trabalhos eleitorais dentro das seções.

