TRE-AP inicia carga e lacre das urnas para o segundo turno

Procedimento é público e começa a partir das 9h na 10ª Zona Eleitoral

Beatriz Belo

Nos dias 15 e 16 de dezembro, (terça e quarta-feira),das 9h às 18h, a Justiça Eleitoral realiza mais uma etapa do segundo turno das Eleições 2020 em Macapá com a cerimônia de carga e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação, no dia 20 de dezembro. A ação será realizada na Sala de Urnas da 10ª Zona Eleitoral, localizada av. Maria Cavalcante De Azevedo Picanço, S/N, Atrás Da Justiça Federal – Infraero II.

Neste segundo turno mais de 292.718 eleitores estão aptos a votar nos candidatos a prefeito de Macapá. Em toda a capital a Justiça Eleitoral disponibilizará 850 urnas eletrônicas para o dia da votação, contando com as urnas de contingência.

A cerimônia de carga e lacração das urnas eletrônicas acontece logo após a geração de mídias e consiste na inserção, de arquivos com dados dos candidatos e dos eleitores de cada seção eleitoral de Macapá, que são gravados na memória flash e inseridos nas urnas. Em seguida as urnas eletrônicas são lacradas. É um momento fundamental para as eleições, onde publicamente é garantida a segurança e transparência do processo eleitoral.

—

Fernanda Picanço

Assessora de Comunicação

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...