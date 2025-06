Moda autoral amazônica impulsiona economia criativa na 9ª edição do Modamazon

Evento ocorre de 13 a 15 de junho, na sede do Sebrae no Amapá com entrada gratuita e programação aberta ao público

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) recebe no período de 13 a 15 de junho, a 9ª edição do Modamazon, com o tema ‘Amazônia, Terra da Diversidade e dos Saberes’. Criado em 2018, o evento conecta estilistas, designers de acessórios e artesãos em um movimento de valorização da identidade amazônica por meio do vestuário. O Modamazon, ocorrerá na sede da instituição, com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Segundo a gestora de projetos do Sebrae, Thaís Viero, para a edição 2025, os criadores e modelos participantes passaram por um período de preparação, com capacitações para fortalecimento técnico e criativo, que abordaram desde metodologia e gestão em design aplicado à moda até expressão corporal e fotografia de moda.

“Outra novidade é a parceria estratégica com a Universidade Estadual do Amapá (Ueap), onde acadêmicos do curso de Design atuaram diretamente na cocriação de produtos, promovendo a integração entre a formação acadêmica e a prática empreendedora”, disse Thaís Viero.

O Line-up (desfile) deste ano reúne 21 marcas autorais que representam diversos estilos e segmentos da cadeia fashion, como moda festa, casual, afro, praia, sustentável, artesanal e acessórios. Entre os destaques, participam criadores de estados da Amazônia Legal e da Guiana Francesa, para consolidar o evento como polo de intercâmbio criativo transfronteiriço.

O Modamazon é uma realização do Sebrae no Amapá e do Coletivo Modamazon.

Programação

Abertura/Painel – A importância de se desenvolver moda na Amazônia

Data: 13.6.2025 – Sexta-Feira

Horário: 19h30

Local: Sede do Sebrae – Auditório Campos do Laguinho

Evento fechado para convidados

Exposição e Comercialização

Data: 14 e 15.6.2025 – Sábado e Domingo

Horário: 17h às 23h

Local: Sede do Sebrae – Estacionamento

Aberto ao público

Line-up – Desfiles

Data: 14.6.2025 – Sábado

Luz do Oriente

Driko Peixoto Underwear

Naza Artesanato

Stylo Afro

Irene Gama

Alcimara Braga (Belém)

Crochê da Amazônia

Leilane Isacksson & Art’s Marias

Mamzelles Sampson (Guiana Francesa)

Rony Alencar

Desfiles

Data: 14 e 15.6.2025 – Sábado e Domingo

Horário: 19h30

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Aberto ao público

Data: 15.6.2025 – Domingo

Alika Brand

Stanley Fortuné

Carmen Luz

Patricinha

Floresta em Fios & Edna Carvalho Biojóias

Evershine (Guiana Francesa)

Crochê de Crioulla

Manos e Manas Marajoara (Marajó)

Sol Artes & Instituto Iana’ka

Artes Paxiúba

ST Amazon & Coletivo Calçoene.

Serviço:

Sebrae no Amapá

