Concurso escolhe o melhor bartender do Brasil durante Festival Brasil Sabor, em Macapá

Competidores apresentaram drinks autorais, com ingredientes nativos do estado de origem.

Por: Vithória Barreto

Na terceira e última noite do Festival Brasil Sabor, que aconteceu neste domingo, 2, no Trapiche do Santa Inês, foi escolhido o melhor bartender do Brasil. Com a participação de profissionais de todo o país, o evento consagrou o bartender que entregou o drink mais bem avaliado pelos cinco julgadores. O primeiro lugar ficou com o estado de Santa Catarina, a segunda colocação com o estado do Pará e o terceiro lugar com o estado do Amapá.

Representando Santa Catarina, João Luiz Klauck, de 38 anos, trabalha como bartender há mais de 15 anos e foi o grande vencedor da competição. Ele apresentou uma bebida que utiliza as Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) em sua composição, inspirado na atmosfera de quem vive nos litorais.

“Trouxe um coquetel que representa bastante a minha identidade cultural, que é a beira da praia. Sou criado na beira do mar e uso como ingredientes, a erva baleeira, um arbusto nativo da restinga e também a capuchinha, ingredientes de fácil acesso e ótima qualidade e que dão um toque especial na bebida”, explicou o profissional. Pela primeira vez no Amapá, Klauck também destacou o sentimento de participar da competição e de conhecer o extremo norte do Brasil.

“É uma grande honra participar deste concurso, mas principalmente, conhecer o Estado do Amapá, sua gente e tudo o que isso representa. É uma satisfação pessoal poder apresentar meu trabalho e aprender com tantos profissionais competentes no ramo da coquetelaria”, contou.

Lucas Uchôa, de 29 anos, foi o representante do Amapá na competição e conquistou o terceiro lugar na competição. O jovem assinou um drink composto por um dos alimentos mais consumidos na mesa do amapaense: o açaí. A bebida intitulada “Peconha”, tem como base além do açaí, a tequila e o licor de laranja.

“Estou muito feliz de ter participado do concurso representando meu estado e por meio dele, ter fortalecido os laços e criado uma rede de contatos com profissionais incríveis de outros estados. Foi um momento de aprendizado, vivências e confraternização”, destacou Lucas. Festival Brasil Sabor

Promovida pela Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), a 18ª edição do Festival Brasil Sabor aconteceu entre 31 de maio a 2 de junho e buscou valorizar o melhor da gastronomia amapaense com a comercialização de mais de 35 pratos.

Com a temática “Amapá destino gastronômico – Pra toda gente e pra todo gosto”, o evento aconteceu pela primeira vez no Trapiche do Santa Inês e apresentou recorde de público, com mais de 50 mil visitantes por noite, de acordo com dados da Abrasel.

