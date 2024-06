Centro de Memória da Unifap participa da Semana Nacional de Arquivos

Evento ocorre na terça-feira, 4 de junho, no Museu Sacaca, em Macapá (AP).

Pela primeira vez o Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo (Cemedharq), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), participará da Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional (RJ). A programação do Centro será no dia 4 de junho, a partir das 8h, no Museu Sacaca, em Macapá (AP).

Com o tema “Arquivos acessíveis”, a Semana Nacional de Arquivos está em sua oitava edição e tem como referência o Dia Internacional dos Arquivos (9 de junho), proclamado na Assembleia Geral do Conselho Internacional de Arquivos em 2007. O evento nacional ocorrerá entre os dias 3 a 9 de junho, com programações em todo o país.

“[O evento] é um passo a mais que o Cemedharq dá para se consolidar como uma instituição de salvaguarda no estado do Amapá, para além da Universidade. O evento é chancelado pelo Arquivo Nacional, fizemos uma visita técnica lá e, na ocasião, fomos convidados […] Abraçamos o convite deles e vamos participar pela primeira vez desse evento nacional”, explica a diretora do Cemedharq, Profa. Dra. Elke Rocha.

Sobre a Semana Nacional de Arquivos

A Semana Nacional de Arquivos é uma temporada de eventos articulada pelo Arquivo Nacional que acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Arquivos (9 de junho). Ela está em sua oitava edição e o tema deste ano é “Arquivos acessíveis”.

O amplo acesso aos arquivos contribui para a preservação da memória individual e coletiva, proporciona o conhecimento sobre a sociedade, fortalece a democracia e amplia a cidadania. Tendo a missão de facilitar o acesso aos documentos, os arquivos evidenciam seu papel fundamental no combate às discriminações, na promoção da equidade e do pleno exercício de direitos para todas as pessoas, independentemente de raça/cor, gênero, origem regional, classe, etc.

Arquivos, bibliotecas, museus, centros de memória, fundações, institutos de pesquisa, universidades e outras instituições afins realizam programações locais integradas à semana nacional, que este ano ocorrerá de 3 a 9 de junho em todo o país.

Saiba mais em https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/sites_eventos/SNA.

Serviço

Programação do Cemedharq na 8ª Semana Nacional de Arquivos

Dia 4 de junho de 2024, das 8h às 18h, no Museu Sacaca (Av. Feliciano Coelho, s/n, bairro do Trem, Macapá-AP). Entrada franca. Aberto ao público em geral.

