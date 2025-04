Embaixada Britânica e Ajor lançam Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental

Em homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira, premiação vai selecionar duas reportagens publicadas entre março de 2024 e março de 2025



Brasília, 04 de abril de 2025 – A Embaixada Britânica no Brasil e a Associação de Jornalismo Digital (Ajor) vão divulgar, na próxima quinta-feira, 10 de abril de 2025, o edital do Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental. Esta é uma iniciativa inédita com o objetivo de valorizar a cobertura jornalística que demonstre a vinculação entre questões sociais e ambientais no Brasil. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 10 e 30 de abril.



A premiação é uma homenagem póstuma ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira, reconhecendo seu legado na defesa do meio ambiente e dos povos originários. Serão selecionadas duas reportagens e coberturas nas seguintes categorias: Melhor Reportagem Socioambiental e Melhor Cobertura Socioambiental Local.



O edital será divulgado no site da Ajor.

