Temer responde a questionamentos da Polícia Federal

A defesa do presidente Michel Temer enviou ao Supremo Tribunal Federal as respostas por escrito às 50 perguntas feitas pela Polícia Federal. O questionário faz parte do inquérito que investiga o suposto favorecimento da empresa Rodrimar, por meio do chamado Decreto dos Portos. O interrogatório foi solicitado pelos delegados responsáveis pelo caso e autorizado pelo ministro Luis Roberto Barroso, relator da investigação.

Além de Temer, são investigados no mesmo inquérito o ex-deputado e ex-assessor do presidente Rodrigo Rocha Loures, e os empresários Antônio Celso Grecco e Ricardo Mesquita, donos da Rodrimar, empresa que atua no Porto de Santos.

Após a abertura do inquérito, em setembro do ano passado, a Rodrimar S/A declarou que nunca recebeu qualquer privilégio do Poder Público e que o decreto atendeu a uma reivindicação de todo o setor de terminais portuários do país. Desde a abertura do inquérito, o Palácio do Planalto afirma que o Decreto dos Portos foi assinado após um longo processo de negociação entre o governo e o setor portuário. O presidente Michel Temer também se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

EBC