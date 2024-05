Brasil Sabor coloca o Amapá na rota da gastronomia nacional com o incentivo do Governo do Estado

O evento vai receber profissionais da gastronomia de todos os Estados brasileiros, para a final do concurso Abrachefs Brasil 2024.

Por: Leidiane Lamarão

Com o apoio do Governo do Estado, a Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) vai promover o Festival Brasil Sabor no Amapá, que acontece no período de 30 de maio a 2 de junho, no Novo Trapiche do Santa Inês, na orla de Macapá.

Com a temática “Amapá destino gastronômico – Pra toda gente e pra todo gosto”, a ação vai contar com a presença de profissionais da gastronomia de todos os estados brasileiros, para a final do concurso Abrachefs Brasil 2024, que vai ocorrer durante o evento. O festival é a oportunidade dos chefs apresentarem seus trabalhos e divulgarem os seus empreendimentos. Ao todo, 35 pratos inéditos estarão à disposição para degustação e serão comercializados ao preço de R$ 25,00. Além de aproveitar os sabores da culinária, o público também vai poder curtir a feirinha de artesanato gastronômica e economia criativa, exposição de produtos do Selo Amapá, oficinas de mini-chefs para a criançada e ainda, se divertir no palco Tucupi, com o melhor da Música Popular Brasileira (MPB) e Música Popular Amapaense (MPA).

O suporte ao Festival Brasil Sabor faz parte da política de fortalecimento do turismo a partir de grandes eventos, estabelecida no Plano de Gestão, do governador Clécio Luís, com a finalidade de aquecer a economia e gerar mais emprego e renda para a população.

Confira a programação da 18ª edição do Festival Gastronômico Brasil Sabor:

Sexta-feira, 31 de maio

Feira Gastronômica: 35 opções de pratos a R$ 25,00

– 17h – Abertura dos portões

– 19h – Cerimônia de abertura no Palco Tucupi

– 20h – Atração musical Mauro Cotta

Mini Chefs: oficina de culinária para crianças de 3 a 12 anos

– 18h30 – Turma 1

– 20h – Turma 2

Feirinha de artesanato gastronômico de produtos com o Selo Amapá

– 17h às 23h

Concurso Abrachefs

– 17h às 23h – 1º dia de prova prática do Concurso Nacional de Chefs de Cozinha

Sábado, 1º de junho

Feira Gastronômica: 35 opções de pratos a R$ 25,00

– 17h – Abertura dos portões

Palco Tucupi

– 20h – Atração musical ‘Ajota e Banda’

Mini Chefs: oficina de culinária para crianças de 3 a 12 anos

– 18h30 – Turma 1

– 19h30 – Turma 2

Feirinha de artesanato gastronômico de produtos com o Selo Amapá

– 17h às 23h

Concurso Abrachefs

– 17h às 20h – 2º dia de prova prática do Concurso Nacional de Chefs de Cozinha

– 20h30 – Final do Concurso Nacional de Chefs de Cozinha

Domingo, 2 de junho

Feira Gastronômica: 35 opções de pratos a R$ 25,00

– 17h – Abertura dos portões

Palco Tucupi

– 17h – Atração musical Dj Rhuan

– 20h – Atração musical Banda Casa Nova

Mini Chefs: oficina de culinária para crianças de 3 a 12 anos

– 18h30 – Turma 01

– 19h30 – Turma 02

Feirinha de artesanato gastronômico de produtos com o Selo Amapá

– 17h às 23h

Concurso Abrachefs

– 17h às 20h – Final do Concurso de Coquetelaria, categoria Bartender

Aula ‘Show Internacional’

– Chef Felipe Caran – Brasil

– Chef Antoine Zulemaro – França

– Chef Theivan Luce – França

– Chef Dorys Mirta – França

– Chef Solano – Peru

– 21h30 – Aula ‘Tucuju Cocktail Club’

