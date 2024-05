Projeto Expo Sebrae + Pet promove 2ª edição com tema Festa Junina

O evento oferece acesso à mercados, oportunidade de apresentar produtos diferenciados e novos serviços

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove a 2ª Edição da Expo Sebrae + Pet. O objetivo é atender um mix de clientes apaixonados por animais de estimação, criar sensações e experiências diferenciadas de consumo e uma alternativa de visibilidade das empresas participantes do projeto. A exposição acontece na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, Auditório Campos do Laguinho e no estacionamento, nos dias 7 e 8 de junho, das 17h às 22h.

“O Projeto Sebrae + Pet, busca fortalecer o setor com capacitações, consultorias e ações de mercado que aumentam a competitividade e o faturamento das empresas do segmento pet e veterinário. Um setor da economia que cresce permanentemente, é fundamental estarmos preparados para os desafios e oportunidades que surgem”, disse a gestora do Projeto Sebrae + Pet, Kelly Cardoso.

Amapá

De acordo com o Mapa de Empresas da Receita Federal, o Amapá possui 202 empresas ativas relacionadas a venda e serviços para animais, incluindo pet; dessas, 182 são pequenos negócios formalizados.

Atividades

O conteúdo programático da Expo Sebrae + Pet inclui concurso de miss Pet e mister pet caipira com inscrição presencial, de 1kg de ração; desfile pet roça; casamento na roça pet; praça de alimentação pet com mais de 30 expositores do segmento; dog park – espaço destinado aos pets com obstáculos e adestradores; palestras orientativas e oficina gourmet pet.

Palestra

A 2ª Edição da Expo Sebrae + Pet conta com as palestras de adestramento, motivacional e quatro mentorias para donos de creche e hotel.

Projeto

Sebrae + Pet é destinados às empresas que realizam atividades nos setores pet e veterinário e desejam aumentar a competitividade e faturamento do negócio. No Sebrae + Pet, as empresas receberão conhecimento, por meio de capacitações, consultorias e ações de mercado que contribuem para a organização, aumento de clientes, faturamento, otimização dos recursos, inovação e redução de custos.

Coordenação

A Expo Sebrae + Pet é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont; e pela gestora do Projeto Sebrae + Pet, Kelly Cardoso.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...