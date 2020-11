LBV entrega cestas de alimentos e kits de limpeza a famílias de Macapá

A Legião da Boa Vontade (LBV) vai entregar 300 cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social referenciadas pelos CRAS em Macapá/AP. Elas também vão receber kits de limpeza para prevenção à Covid-19.

As doações que serão entregues nos dias 02 e 03 de novembro na Associação Missionária Assistencial Fruto do Espírito- AMAFE e na Escola Eunice das Chagas Fernandes de Sousa. Foram arrecadadas por meio da edição 2020 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!

A entrega das doações será de forma organizada e seguirá todas as recomendações das autoridades de saúde, como manter o distanciamento de 1,5 metro por pessoa, o uso de máscara, luvas e álcool em gel 70% e a higienização das embalagens.

A Solidariedade não pode parar para que mais famílias recebam a ajuda necessária neste momento desafiador, toda doação é muito bem-vinda! Para colaborar, acesse o site lbv.org.br e doe cestas de alimentos e kits de limpeza. Acompanhe as ações da LBV no endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

Agenda de entregas

Data e horário: 02 de novembro (quarta-feira), 09h às 13h. (150 famílias)

Local: Associação Missionária Assistencial Fruto do Espírito- AMAFE

Endereço: Avenida Equatorial, 1026 – Jardim Marco Zero- Macapá/AP

Data e horário: 03 de novembro (quinta-feira), 09h às 13h. (150 famílias)

Local: Escola Eunice das Chagas Fernandes de Sousa

Endereço: Rua Guanabara, 13 – Pacoval

Outras informações: tel. (91) 99127-1690/ Ilton (91) 98123-5856 Ana Paula | www.lbv.org

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...