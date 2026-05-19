Artistas do Instituto Amazônia Criativa levam cultura do Amapá ao palco da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura

17 artistas do instituto foram selecionados para representar o Amapá em apresentações artísticas.

O Instituto Amazônia Criativa será um dos representantes da Amazônia na programação cultural oficial da 6ª Teia Nacional do Programa Cultura Viva, que acontece entre os dias 18 e 25 de maio, na cidade de Aracruz no Espírito Santo. Considerado o maior encontro de escuta da Rede Cultura Viva no país, o evento reunirá pontos de cultura, mestres da cultura popular, artistas, coletivos e agentes culturais de diferentes territórios brasileiros em uma programação voltada à valorização da diversidade cultural, das culturas tradicionais e das expressões periféricas.

Ao todo 17 artistas vinculados ao Instituto Amazônia Criativa foram selecionados por meio de edital nacional de chamamento público para apresentações e intervenções, garantindo presença na grade oficial da programação cultural da Teia Nacional. As apresentações do acontecem entre os dias 22 e 24 de maio.

A delegação do Instituto será coordenada por Jó Sales e Edinazio Moreira, responsáveis pela articulação cultural e produção das atividades. “A nossa participação na 6ª Teia Nacional reforça a presença da produção cultural amapaense em espaços de circulação nacional, fortalecendo o intercâmbio entre territórios e ampliando a visibilidade das expressões culturais amazônicas dentro da Rede Cultura Viva.”, ressalta Jó Sales.

Entre os representantes do Amapá está o artista visual indígena Yermollay Karipune, integrante da nação Karipuna do município de Oiapoque, que levará ao evento sua escrita visual e sagrada “Adaminã”, trabalho que dialoga com ancestralidade, espiritualidade e identidade indígena.

A programação também contará com a participação dos músicos Helder Brandão e Beto Oscar, por meio do projeto musical São Batuques, acompanhados do percussionista quilombola do Curiaú, Nena Silva. O grupo apresentará sonoridades ligadas às tradições afro-amapaenses e amazônicas.

Outro destaque será o Grupo de Marabaixo Movimento Ancestrais, que levará à Teia uma apresentação marcada pela força da cultura tradicional do marabaixo, manifestação reconhecida como patrimônio cultural do Amapá.

Representando a cena contemporânea amazônica, o DJ Ulianov, integrante do coletivo Amazon Electronic Sound, também integra a programação com uma apresentação que mistura música eletrônica e referências sonoras da Amazônia.

Texto: Thiago Soeiro – assessoria de imprensa Instituto Amazônia Criativa

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