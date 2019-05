UBS Fluvial inicia atendimentos em comunidades do Bailique

A UBS Fluvial Dra. Célia Trasel está no arquipélago do Bailique fazendo atendimentos nas comunidades de Maranata, Boa Esperança, Arraiol do Bailique, Livramento, Boa Esperança, Itamatatuba e Vila Progresso, por onde iniciou as atividades, no sábado, 18, quando a unidade foi apresentada para as comunidades. Durante a apresentação, que contou com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do senador Randolfe Rodrigues e do deputado federal André Abdon, que contribuíram com emendas parlamentares para a aquisição da UBS, o prefeito Clécio Luís agradeceu o empenho para a realização desse que era um sonho.

“Esse é um sonho que muita gente sonhou comigo. Foram quatro anos entre conseguir habilitação ao programa do Ministério da Saúde, o recurso, a elaboração do projeto, enfim, muita gente se envolveu para que a unidade virasse realidade. Senador Randolfe, que em 2013 foi comigo ao Ministério para que conseguíssemos aderir ao programa, da mesma forma o senador Davi e o deputado André Abdon, que não mediram esforços para destravar recursos quando os problemas aumentaram”, relatou o prefeito.

A UBS Fluvial, que tem o objetivo de ampliar o acesso da população ribeirinha a procedimentos como consultas médicas e atendimentos de saúde bucal, foi recebida com festa pelos moradores. A dona de casa Sabrina Leite, que mora na comunidade de Jaranduba, disse que a chegada da embarcação é o reconhecimento da importância das comunidades que vivem às margens dos rios. “Não dá nem para acreditar que é realidade. Essa UBS ajudará muito a todos nós que moramos aqui. É o reconhecimento da nossa importância, pois também precisamos de atenção e dos serviços de saúde”, contou.

A secretária municipal de Saúde, Silvana Vedovelli, informou que, por ser um dispositivo completamente novo, a cada viagem os serviços e atendimentos serão ajustados para que a unidade funcione da melhor maneira possível. “A UBS Fluvial também é uma novidade para a gente. Nosso compromisso é que a cada viagem ajustaremos o funcionamento, para permitir que todas as comunidades do Bailique sejam contempladas com os atendimentos”, afirmou.

Durante a solenidade estavam presentes os deputados estaduais Paulo Lemos e Zezinho Tupinambá, os vereadores Caetano Bentes, Japão e Nelson Sousa, o vice-almirante Newton Costa Neto, o comandante do 4º distrito naval e secretários municipais.

Jamile Moreira