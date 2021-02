Estudantes têm agendado mas não comparecido para o recadastro da meia-passagem, alerta Setap

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) continua realizando o serviço de agendamento do recadastro da meia-passagem pelo WhatsApp. A partir de 1º de março, os estudantes que pretendem acessar o benefício pela primeira vez também poderão solicitar atendimento.

Através do número 98806 5337 o estudante poderá solicitar o recadastro, agendar a retirada do cartão eletrônico, ou tirar dúvidas sobre a 2ª via do cartão de meia-passagem. O usuário pode agendar atendimento das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. O atendente irá orientar quais os documentos necessários.

O atendimento neste número será somente por mensagens. Caso o estudante deseje falar com um atendente, deve ligar para 3222 7988 no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h.

De acordo com o gestor do Sistema de Bilhetagem, Artur Sotão, de cada 100 agendamentos, apenas 40 estudantes estão comparecendo no dia e hora indicados. Quando não comparece, o estudante tem de fazer outro agendamento. “Quando deixa de comparecer, esse estudante tira a oportunidade de outros beneficiários”, explica.

Veja a seguir os documentos necessários:

• Cadastro: declaração escolar, comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento;

• Recadastro: declaração escolar e cópia/imagem da carteirinha de meia-passagem;

• 2ª via do cartão: documento pessoal e boletim de ocorrência, que pode ser emitido pela Delegacia Virtual da Polícia Civil;

Após agendar um horário, o atendimento acontece na sede do sindicato no Centro de Macapá, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, entre as ruas Tiradentes e General Rondon, quando o estudante apresentará os documentos solicitados.

Desde 2020, os estudantes da rede estadual de ensino podem ter acesso à declaração escolar virtual emitida na plataforma on-line do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SigEduc).

O benefício da meia-passagem atende estudantes de Macapá, Santana e Mazagão. “É importante ligar e agendar antes para que a solicitação não seja indeferida por ausência de algum documento”, explica Renivaldo Costa, relações públicas do Setap.

Ascom/Setap

