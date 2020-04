Prefeitura de Macapá faz aquisição de 4 mil testes rápidos para detecção de Covid-19

A Prefeitura de Macapá realizou a compra emergencial de 4 mil unidades de testes rápidos para a detecção de Covid-19. Um investimento do Tesouro municipal, no valor de R$ 600 mil, que já pode ser visto desde a última quarta-feira, 8, quando a empresa fornecedora começou a fazer a entrega dos kits, repassando à Secretaria Municipal de Saúde o lote inicial de 500 unidades do exame.

Dos 500 testes rápidos, 68 já foram utilizados, tendo dois resultados positivos. “O teste rápido auxilia o médico na melhor condução do paciente. Quando o teste é positivo, o paciente recebe todas as orientações para se manter em isolamento e, com isso, proteger seus familiares e amigos mais próximos e evitar a propagação do vírus. Se o exame deu negativo, o médico investiga outras patologias que possam estar acometendo a pessoa”, comentou o secretário Eldren Lage.

Além dos testes rápidos, a Prefeitura de Macapá também mantém a coleta de exame microbiológico 24 horas nas UBS’s Lélio Silva e Marcelo Candia. Os exames são colhidos nas unidades e enviadas para processamento no Instituto Evandro Chagas e Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá (Lacen), com resultado médio de sete dias.

Em 3 de abril, a Secretaria de Saúde chegou a receber 80 kits de testes rápidos, fornecidos pelo Governo Federal ao Estado. Todo esse quantitativo foi utilizado para a testagem de profissionais da saúde que atuam na linha de frente dos atendimentos nas unidades. A expectativa da secretaria é que, conforme os kits sejam entregues, estratégias para ampliação de testagem serão adotadas.

Quais critérios para realizar o teste rápido?

Com resultado em até 20 minutos, os testes rápidos são feitos apenas após o sétimo dia do início dos sintomas de síndrome respiratória, como tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal e dor de garganta, para detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19.

Esse é um teste qualitativo para a triagem e auxílio diagnóstico. Portanto, deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da Covid-19.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Jamile Moreira

