SENAI Amapá inicia o ano com oferta de mais de 200 vagas em cursos gratuitos da Indústria 4.0

O ano de 2022 chegou e, para quem colocou como meta crescimento profissional, o SENAI Amapá traz cinco ofertas de cursos gratuitos. São 225 oportunidades para jovens e adultos melhorarem o currículo e, até mesmo, garantirem novas chances de emprego. As inscrições estão sendo realizadas pelo site ap.senai.br (opção Matricule-se), até segunda-feira, 17 de janeiro. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos.

Com foco na formação de trabalhadores para a Indústria 4.0, as vagas são para Desenvolvedor Mobile Android, Desenvolvedor Mobile IOS, Programador Full Stack, Programador Front-End, Programador Back-End. Todas as informações da seleção constam no edital, publicado no site, na área Processos Seletivos.

O candidato inscrito pelo site deverá formalizar sua matrícula presencialmente, na Escola SENAI Macapá ou Vale do Jari, no período de 13 a 17 de janeiro. O início das aulas está marcado para 18 de janeiro.

Informações ou dúvidas sobre a seleção poderão ser tratadas pelo número (96) 3084-8930 ou pelo Whatsapp (96) 98406-1825.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado