Polícia Federal incinera mais 60 quilos de drogas em Macapá

p dir=”ltr”>Macapá/AP – A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou, na manhã desta quarta, dia 23, a destruição de diferentes tipos de entorpecentes apreendidos pela corporação no estado ao Amapá no ano de 2020 e 2021.

p dir=”ltr”>Entre os entorpecentes, maconha, cocaína e crack, foram destruídos mais de 60 quilos, resultado de diferentes apreensões da PF. Ainda tiveram o mesmo fim centenas de pontos de LSD e comprimidos de ecstasy. A apreensões da Delegacia de Polícia Federal no Oiapoque foram destruídas na segunda-feira, 21.

p dir=”ltr”>A ação se deu no bairro zerão e ocorre durante a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e foi autorizada pelo Poder Judiciário Federal e Estadual.

p dir=”ltr”>Foram convidados para acompanhar a incineração, a Polícia Rodoviária Federal, os Ministérios Públicos Federal e Estadual, bem como servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

p dir=”ltr”>A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas é prevista em lei e, anualmente, ocorre no período de 21 a 25 de junho. São realizadas diversas atividades por todo o Brasil voltadas à temática das drogas, sempre tendo como premissa principal de que a prevenção é a medida mais eficiente para combater o problema.

p dir=”ltr”>Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

