Programa abre inscrições para capacitação de OSCs em projetos esportivos

A Rede CT – Capacitação e Transformação fortalece iniciativas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ampliando o acesso à Lei de Incentivo ao Esporte

Profissionais e organizações que desenvolvem iniciativas esportivas com foco no impacto social têm uma nova oportunidade de qualificação. A Rede CT – Capacitação e Transformação, projeto dedicado à qualificação de empreendedores sociais esportivos para a utilização da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, abre inscrições para seu programa de formação voltado a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam com projetos esportivos. O período de inscrições ocorrerá de 13 a 28 de março, e os interessados podem se inscrever por meio do site https://capacitacaoetransformacao.org/selecao-ct.

A Rede CT busca descentralizar o acesso aos recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, garantindo que mais organizações das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possam estruturar projetos e captar investimentos.

Em 2024, seu primeiro ano de atuação, o programa formou 322 OSCs em 20 estados, beneficiando indiretamente 170 mil pessoas em 194 cidades, muitas delas em áreas de difícil acesso. As organizações atuam em diferentes setores, aliando o esporte à educação, cultura, meio ambiente e direitos sociais, atendendo públicos diversos, como crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais e LGBTQIAPN+.

“Com os projetos elaborados na formação do ano I, somamos mais de 63 milhões de reais que podem ser captados e convertidos em desenvolvimento para estas regiões. Isso representa cerca de 27% do que foi movimentado financeiramente nestas regiões pela Lei de Incentivo ao Esporte nos últimos 3 anos”, conta Gigi Favacho, gerente de projeto Rede CT.

O projeto nasceu a partir da união do Instituto Futebol de Rua, da Nexo Investimento Social e da rede Igapó, tem como principal patrocinador o banco Itaú e, neste ano, também recebe o apoio da B3, a bolsa de valores brasileira.

Critérios de participação

Podem concorrer ao edital organizações da sociedade civil com projetos esportivos que tenham sede nas regiões Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins). São oferecidas duas vagas por organização.

Sobre o Projeto CT

O Projeto CT – Capacitação e Transformação é uma iniciativa do Instituto Futebol de Rua, Nexo Investimento Social e Rede Igapó, além do patrocínio do Itaú e da B3. Seu objetivo é capacitar empreendedores sociais esportivos para o uso da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A iniciativa auxilia programas que utilizam a prática esportiva como ferramenta de transformação social, atuando nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – especialmente em comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Em 2024, 477 organizações participaram da capacitação, e 144 receberam mentoria. Em 2025, o projeto busca ampliar esse impacto, alcançando ainda mais representantes de OSCs.

Serviço



Inscrições para a Rede CT – Capacitação e Transformação

Quando: De 13 a 28 de março

Onde: através do site https://capacitacaoetransformacao.org/selecao-ct

Outras informações

ct@futebolderua.org

