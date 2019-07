Mais de 20 toneladas de lixo são retiradas em feira de Macapá

Equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) retiraram mais de 20 toneladas de lixo da feira da Avenida Ana Nery, no bairro Perpétuo Socorro. No local, foram feitos serviços de roçagem mecanizada, capina manual e removida a lixeira viciada.

De acordo com o chefe da Divisão de Monitoramento e Limpeza, Adrian Castelo, foram retirados restos de materiais de construção, eletrônicos e garrafas de plástico. “Enviamos para o local 15 trabalhadores para a execução dos serviços. Também estivemos presentes com a equipe de Fiscalização de Postura para inibir o aparecimento de uma nova lixeira viciada naquele espaço, que foi limpo pelas equipes de manutenção. Há previsão de implantação do projeto Agora é Jardim, mas ainda estamos definindo uma data”.

A moradora Tatiana Penha relata que os moradores são ameaçados com armas brancas quando tentam impedir a formação de lixeiras viciadas. “A prefeitura sempre faz o trabalho dela. Nós, moradores, não conseguimos conter as pessoas que depositam o lixo, pois elas vêm armadas com terçados e ficam nos ameaçando. Já chamamos até a Polícia Militar para tentar impedir a ação, mas são rápidas e saem antes da chegada das viaturas. O máximo que fica limpo é uma semana, infelizmente”.

Para denunciar a formação de lixeiras viciadas, a população pode acionar o Disk Denúncia (99970-1078).

Agora é Jardim

É um projeto da Prefeitura de Macapá que tem como objetivo desarticular lixeiras viciadas e arborizar as áreas com pneus inservíveis, que são pintados e enchidos com terra preta, e neles são fincadas plantas frutíferas e ornamentais. Em junho deste ano, foi implantado um Agora é Jardim na área da Caesinha, que fica também no bairro Perpétuo Socorro.

