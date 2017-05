Facebooker Marcela Tavares apresenta Stand-up em Macapá

Pela primeira em Macapá, Marcela Tavares pisa no palco do Teatro das Bacabeiras com o show de Stand-up Comedy “Danos Morais”, no dia 10 de Junho, às 20h. Neste show, a atriz e facebooker apresenta textos inéditos, com piadas fortes, que leva a platéia a pensar e rever conceitos de uma maneira extremamente bem humorada com assuntos que vão desde politica, sexo, feminismo, redes sociais até histórias do cotidiano.

“Danos Morais” não é um solo de stand up comum, com direção de Felipe Halliday, o espetáculo conta com momentos de grande interação com a plateia usando recursos como projeções interativas, sons, vídeos e internet para cria uma atmosfera de profunda imersão do público no espetáculo. Durante a apresentação os momentos de improvisos são um show aparte. Marcela interage com o público transformando-os em parte integrante do stand up. Sempre com muito humor e descontração. Os ingressos já estão a venda.

Ingressos: R$ 30,00 – Meia

R$ 60,00 – Inteira

Postos de Venda: Visual Fashion, Sorveteria Jesus de Nazaré e Bilheteria do Teatro.

Agenciamento Artistico: Macatranja Produções

Produção Local: Encenarte Produções – Facebook: EPA-AMAPÁ

