Mauro Cotta é uma das atrações da Estação Brega desta sexta, 19

“Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver”. Isso e muito mais pode ser conferido nesta sexta-feira, 19, no complexo do Araxá, na Estação Brega do Macapá Verão 2019. O consagrado cantor Mauro Cotta será uma das atrações da noite de brega promovida pela prefeitura.

A estação é novidade na programação e busca atrair os amantes do ritmo para curtir as músicas e dançar no complexo do Araxá. A programação conta com apresentação de artistas do segmento do brega, grupos de dança de salão e gastronomia. Além de exposições e feiras de artesanato.

Programação:

Banda Moara – 20h

Suelen Braga – 21h

Jomasan – 22h

Mauro Cotta – 23h

Cássia Lima

