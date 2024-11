Procon Amapá realiza atendimento itinerante durante a Black Friday, em Macapá

Nesta sexta-feira, 29, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), realiza atendimento itinerante para a população no centro comercial de Macapá, na Alameda Francisco Serrano. Durante a ação, voltada para as vendas da Black Friday, o público poderá abrir reclamações, denúncias e tirar dú vidas sobre direitos.

A atividade se estende até o sábado, 30, das 8h às 13h, na Avenida Padre Júlio. O consumidor que desejar atendimento, precisa estar munido de documentos pessoais, originais e cópias, além de comprovações dos fatos relatados como contratos, nota e cupom fiscal.

Local: Centro comercial de Macapá

Data: 29/11/2024 às 8h0

Endereço: Alameda Francisco Serrano, próximo ao Teatro das Bacabeiras

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...