Nonato Santos faz show no Museu Sacaca em evento da UEAP e Unifap

Nos dias 1′ e 2 de setembro de 2022, a Universidade do Estado do Amapá (UEAP), por meio de sua Pró-Reitoria de Extensão, e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), por meio de seu Departamento de Extensão, realizaram em parceria o IV Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior da Região Norte – FORPROEX Norte.

Trata-se de um evento destinado a gestores de extensão das IES da rede federal e estadual, que visa discutir as políticas de extensão, suas diretrizes e ações no âmbito de cada região do país. Com o tema “Territorialidade e Políticas de Extensão na Amazônia: Experiências e Desafios”, o Fórum aconteceu no auditório do Museu Sacaca, onde foram discutidas temáticas como curricularização da extensão e indicadores e financiamento de ações de extensão.

Abrindo a progranação, Nonato Santos cantou mýsicas de sua autoria e de outros compositoes da Amazônia e mostrou seu útimo trabalho em mídia alternativa que está a venda pelo artista pelo whatsapp 96 9193-1110.

