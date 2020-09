Varejistas buscam capacitação no Senac para prevenção contra fraudes

A parceria entre o Sistema Fecomércio Ap e o Sindmóveis oferta duas capacitações aos colaboradores das empresas associadas

Nos dias 22 e 23 de setembro, das 19h às 21h, o Sistema Fecomércio, por meio do Senac Amapá, oferta o curso Estratégias Contra Fraudes e no período de 24 de setembro a 2 de outubro, das 19h às 21h, acontece o curso Análise de Potencial de Crédito, ambos serão realizados no Auditório de Senac Amapá. As capacitações são direcionadas às empresas que fazem parte do Sindicato do Comércio Varejista de Móveis e Eletrodomésticos do Estado do Amapá (Sindmóveis).

O objetivo é dar subsídios aos alunos para identificarem possíveis fraudes e realizarem a análise potencial de concessão de crédito nas operações de clientes, de acordo com as necessidades e condições mercadológicas.

O vice-presidente do Sistema Fecomércio AP, Jaime Nunes, participou do evento de abertura dos cursos representando o presidente, Eliezir Viterbino. Ele ressalta a necessidade de colaboradores do comércio saberem identificar possíveis fraudes.

“O Senac tem a missão de levar capacitação e conhecimento aos colaboradores e empreendedores do comércio. Estamos em um momento que precisamos nos prevenir contra as fraudes que podem acontecer em diversas situações, como falsificação de documentos, ofertas de empregos falsas e outras formas utilizadas por aqueles que atuam de forma maliciosa”, afirma o vice-presidente do Sistema Fecomércio AP, Jaime Nunes.

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Móveis e Eletrodomésticos do Estado do Amapá (Sindmóveis), Edevaldo Xavier, apesar das capacitações serem uma iniciativa dos empresários, o conhecimento adquirido é fruto total do comprometimento dos colaboradores.

“Esse conhecimento não é para a empresa, é dos colaboradores que aceitaram participar deste momento. Com certeza, qualquer empresa que receber um colaborador com um certificado do Senac, terá seu currículo bem avaliado. Então, sempre indico que os profissionais busquem o Senac e aproveitem as oportunidades de qualificação que a instituição oferta”, declara o presidente do Sindmóveis.

O diretor regional do Senac Amapá, José Iguarassu, enfatiza a importância dos temas escolhidos para as capacitações. “Esse tema, que proposto pelo Sindmóveis e fizemos um esforço de unir o conhecimento acadêmico com o conhecimento mercadológico para atender essa importante demanda. O Senac é a casa do empresário do comércio, é a casa do trabalhador do comércio e estamos muito felizes em recebe-los.

Em seu pronunciamento, a presidente da Associação Comercial e Industrial de Santana (ACIA), Maria Adelaide Martins, parabenizou todos os envolvidos na realização dos cursos e declarou que quem ganha são os profissionais capacitados nessa experiência.

A abertura dos cursos aconteceu no dia 22 de setembro, às 19h, no auditório do Senac em Macapá. A escolha de realizar os cursos neste local, dá-se pela necessidade de distanciamento entre os alunos, seguindo as medidas de segurança necessárias contra a COVID19.

Veja também:

Momento Espírita: Harmonia das diferenças

TSE atualiza aplicativo Pardal, que recebe denúncias sobre eleições

Vagas de emprego do Sine para 23 de setembro em Macapá

Antes da pandemia

A parceria entre o Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac Amapá e o Sindmóveis proporcionou outras capacitações. Antes da pandemia houve a realização do curso de aplicação de papel de parede, formando 17 novos profissionais para o mercado de trabalho.

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...