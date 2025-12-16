Jovens refugiados e realizando migrantes feira de produtos e serviços nesta terça em Manaus

Dezenove pessoas refugiadas e migrantes e uma brasileira, que recentemente concluíram o projeto “Jovens Criadores”, realizando a Feira do Empreendedorismo para a venda de produtos e serviços como alimentação, vestuário e artesanato. O evento ocorrerá nesta terça-feira, 16 de dezembro, das 8h às 14h, com entrada gratuita no Shopping do Artesanato – Galeria Somos Mais, localizado na Avenida Djalma Batista, nº 1.018, ao lado do Amazonas Shopping, bairro Chapada – Zona Centro-Sul de Manaus (AM).

O projeto é realizado pelo Instituto Hermanitos, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), e tem o objetivo de capacitar pessoas refugiadas e migrantes no desenvolvimento de ideias criativas para geração de renda, com foco no empreendedorismo sustentável e inovador.

A feira reunirá 18 jovens venezuelanos, uma colombiana e uma brasileira que irão exportar ao público produtos e serviços desenvolvidos ou aprimorados ao longo do projeto, com foco em sustentabilidade e inovação.

SERVIÇO

O quê: Feira do Empreendedorismo com Jovens Criadores

Quando: Nesta terça-feira, 16 de dezembro;

Horário: Das 8h às 14h;

Onde: Shopping do Artesanato – Galeria Somos Mais, localizado na Av. Djalma Batista, nº 1.018, ao lado do Amazonas Shopping, bairro Chapada – Zona Centro-Sul de Manaus (AM);

Mais informações: Emanuelle Araújo – (13) 98843-6047.

