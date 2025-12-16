Operação Cobro Final: Abertura de cofre revela quase R$ 120 mil e documentos do esquema de agiotagem descoberto pelo GAECO-AP

Na tarde desta segunda-feira (15), as investigações da Operação Cobro Final tiveram um importante desdobramento com a abertura de um cofre apreendido durante o cumprimento de mandatos na semana passada. A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Amapá (MP-AP), em conjunto com a Polícia Federal.

Ao abrir o compartimento, uma equipe técnica localizou uma quantia expressiva em dinheiro e materiais relacionados à atividade ilícita. Nenhum cofre foi encontrado: R$ 118.760 em espécie; Contratos de aquisição de imóveis utilizados em benefício da organização criminosa; Cartões utilizados para o oferecimento da agiotagem.

“Na tarde de hoje, dia 15, consegui abrir um cofre blindado a descoberto em uma residência do colombiano líder da organização criminosa investigada. No seu interior também foram encontradas diversas munições de uso restrito e permitido, além de outros contratos de pessoas que fizeram empréstimos em dinheiro com os investigados”, informou a promotora de justiça e coordenadora do GAECO, Andréa Guedes.

A Operação Cobro Final foi deflagrada na última quinta-feira (11), cumprindo mandatos de busca, apreensão e prisão preventiva em Macapá (AP) e Teresina (PI). O alvo é uma organização criminosa integrada majoritariamente por colombianos, especializada em empréstimos irregulares com juros diários e extorsivos — uma prática conhecida na Colômbia como “cobro”.

Segundo as investigações, o grupo utilizou métodos violentos de cobrança. Em casos de inadimplência, os agiotas ameaçavam a integridade física e a vida das vítimas, chegando a levar bens materiais como forma de pagamento. Entre os anos de 2023 e 2025, a organização movimentou mais de 60 milhões de reais.

Para dar aparência legal aos lucros obtidos, o grupo mantinha um esquema sofisticado de lavagem de capitais, utilizando empresas de compra e aluguel de veículos, além de contas de “laranjas” para pulverizar os valores.

Disco-denúncia

O MP-AP reforça a importância da colaboração da população. Qualquer informação que auxilie na elucidação dos crimes poderá ser enviada para o disque-denúncia do GAECO pelo número (96) 99115-9123 com garantia de sigilo.

