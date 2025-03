Homens são resgatados com vida dentro da floresta em Laranjal do Jari, após desaparecerem

Equipes da Segurança Pública foram acionadas por familiares dos quatro homens que estavam desaparecidos desde a terça-feira, 11.

Em uma ação rápida das forças de Segurança Pública do Governo do Amapá, quatro homens que estavam desaparecidos desde a terça-feira, 11, na Reserva Extrativista do Rio Cajari, localizada no município de Laranjal do Jari, na Região Sul do Amapá foram encontrados com vida pela equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA).

O êxito do trabalho faz parte da força-tarefa montada pelo GTA e Corpo de Bombeiros (CBM) para a busca e resgate dos desaparecidos. Devido ao plano de voo operacional, que traçou possíveis localizações dos homens, foi possível observar um sinal de fumaça em meio a floresta fechada. As informações do GTA dão conta que os homens, durante o primeiro contato demonstraram estar bem de saúde e conscientes.

O próximo passo no resgate, de acordo com o capitão Bryan Fonseca, é o planejamento estratégico para retirá-los com segurança da mata.

“A equipe conseguiu contato visual com eles, e observaram que o local é de difícil acesso, com muitas árvores altas e, devido ao mal tempo, a equipe teve que retrair, mas todo o trajeto está mapeado e temos a localização. Neste momento, os agentes estão na Comunidade Aturiá empenhados no planejamento para verificar como retirá-los daquele ambiente”, explica o capitão Bryan Fonseca.

As buscas iniciaram na manhã de quarta-feira, 12, pelo Corpo de Bombeiros (CBM-AP), com equipes do 6º Grupamento do CBM do Jari. O acionamento foi feito por familiares dos homens que informaram que eles teriam saído para caçar e não retornaram no horário de costume.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...