Gastos de fim de ano: 76% dos consumidores projetam desembolsar até R$ 1.000, revela Serasa

Seis em cada dez brasileiros compartilham celebrações muito importantes como Natal, Réveillon e confraternizações

Dezembro de 2025 – Com a aproximação das festas de fim de ano, os brasileiros começaram a ajustar as expectativas de gastos para fechar 2025. Em meio aos preparativos para Natal e Réveillon, o orçamento volta ao centro das decisões. Nesse contexto, uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revela que 53% dos entrevistados pretendem participar de algum tipo de festa de fim de ano e entre os participantes da pesquisa, 76% projetam desembolsar até R$ 1.000 com ceia, presentes e demais confraternizações.

Entre os principais encontros, festas em família (87%), festas corporativas (27%) e confraternizações entre amigos (23%) são os mais citados. Para essas participações os entrevistados pretendem utilizar principalmente o salário do mês (23%), parte ou todo o décimo terceiro (18%), ou recorrer a empréstimos (15%).

O levantamento também mostra que esses eventos seguem exercendo forte apelo emocional: seis em cada dez brasileiros compartilham celebrações muito importantes como Natal, Réveillon e confraternizações, embora 42% afirmem que essas festas afetam diretamente o orçamento doméstico.

A preocupação é tão significativa que 73% declaram recebimentos relativos a gastos dessa época e 68% já deixaram de participar de comemorações anteriores por serem pessoas físicas.

Planejando os gastos

O controle de custos aparece com mais força neste fim de ano, já que 54% pretendem gastar menos do que em 2024 com confraternizações. Entre os motivos mais relatados estão o desejo de destinar mais recursos para o pagamento de dívidas (39%) e o fato de já estar com débitos acumulados (22%).

A pesquisa aponta ainda que o planejamento financeiro ganha cada vez mais espaço: 60% dos entrevistados se organizaram especificamente para os gastos do fim de ano e 46% iniciaram esse planejamento antes mesmo de novembro.

“O fim de ano tem um significado muito forte para os brasileiros, especialmente pela presença da família e dos amigos”, afirma Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa. “A organização financeira se torna ainda mais importante nesse período, pois permite celebrar sem comprometer o orçamento dos meses seguintes – que vem carregado com pagamentos recorrentes e sazonais, como IPTU, IPVA, rematrículas, entre outros.”

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 19 de novembro e 2 de dezembro de 2025, com 1.028 entrevistas online em todo o Brasil. Margem de erro de 3 pontos percentuais

Informações à si:

serasa@vcrp.com.br

Sobre a Serasa

Com o objetivo de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Curtir isso: Curtir Carregando...