47% dos brasileiros se organizam financeiramente para aproveitar shows e festivais de música, aponta Serasa

Setembro de 2025 – Os shows e festivais de música movimentam multidões e o bolso dos brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 47% dos participantes afirmam guardar dinheiro com antecedência para garantir presença nesses eventos – outros 17% dizem comprar por impulso.

A organização financeira é o melhor caminho para viver essas experiências, já que o valor desembolsado em ingressos costuma ser alto. Metade dos consumidores ouvidos (50%) afirma gastar entre R$101 e R$300 em cada bilhete, 20% até R$100 e 19% desembolsam entre R$301 e R$500.

Não são só ingressos

Quem frequenta esses eventos sabe que o investimento não para nas entradas, com shows e festivais concentrados em algumas capitais do país, também é preciso pensar no gasto com viagens – entre os que mais disseram viajar para acompanhar seu artista preferido, 36% afirmam gastar, em média, mais de R$1.000. Além disso, é preciso reservar dinheiro para outros gastos, como alimentação, produtos oficiais e lembranças.

O levantamento também revela um impacto direto no orçamento mensal: 24% dos entrevistados já se endividaram para participar de festivais, enquanto 38% não se importam em pagar caro por um ingresso de um artista de quem são fãs.

“Os festivais de música são experiências únicas, mas também exigem planejamento financeiro. Organizar o orçamento, reservar recursos com antecedência e avaliar formas de pagamento são passos essenciais para aproveitar o evento sem transformar o prazer em dívida”, afirma Rodrigo Costa, especialista da Serasa em educação financeira.

Ainda segundo o estudo, para tentar diluir esses gastos entre as outras responsabilidades financeiras mensais, 36% recorrem ao parcelamento.

Entre os fatores que mais dificultam a ida aos shows e festivais, o preço dos ingressos aparece em primeiro lugar, citado por 44% dos entrevistados. Em seguida vêm a distância (19%) e a falta de tempo (17%). Além disso, 63% já desistiu dos ingressos por conta das taxas de conveniência cobradas pelas plataformas.

Organização financeira e renda extra

A pesquisa mostra que, assim como em outras áreas de consumo, o planejamento financeiro é essencial para que a diversão não pese no bolso, mas também indica que 22% dos entrevistados já enxergam esses eventos como uma oportunidade de gerar renda extra, unindo responsabilidade financeira e lazer.

“A alta demanda por serviços rápidos, como alimentos, bebidas ou produtos do ídolo em questão, é uma ótima forma de gerar renda extra em shows e festivais”, indica Rodrigo. “Para aqueles que já buscam esses espaços, o ideal é separar o valor recebido do salário fixo, guardando uma porcentagem do lucro para adquirir mais produtos para a venda do próximo evento.”

Sobre a pesquisa

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 30 de julho e 12 de agosto de 2025, contando com 1.032 entrevistas com brasileiros de diferentes regiões, faixas etárias e classes sociais, para compreender a percepção dos brasileiros sobre seus gastos com festivais musicais. Margem de erro de 3,0 pontos percentuais.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

