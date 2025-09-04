Mais de 450 pessoas, incluindo lideranças, juventudes, coletivos e organizações extrativistas de diferentes regiões do país, apresentarão pautas ligadas às economias da sociobiodiversidade a representantes políticos, em sessão solene do Congresso Nacional, nesta quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 14h.

O momento traz para o centro da política nacional as demandas de povos e comunidades tradicionais, com o objetivo de posicionar as economias da sociobiodiversidade como uma solução viável para o desenvolvimento sustentável do país. Entre os coletivos que participarão da mobilização, estão das cadeias do pirarucu, borracha, pesca marinha, juventudes e outros.

Em seguida, os participantes farão uma marcha em alusão ao Dia da Amazônia, na Esplanada dos Ministérios, às 16h, com placas e faixas sobre a campanha “A Resposta Somos Nós”. A proposta é conectar a agenda da sociobiodiversidade à mobilização global pela COP30.

As ações integram a programação da II Semana da Sociobiodiversidade, coordenada pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e a Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (CONFREM), com o apoio de mais de 25 organizações socioambientais.

Sob o tema “Fortalecendo Economias Sustentáveis, Pessoas, Culturas e Gerações”, o objetivo é debater e formular propostas para o fortalecimento das economias da sociobiodiversidade, valorizando territórios tradicionais e modos de vida sustentáveis. Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.semanadasociobio.com.br.

SERVIÇO

O quê: Lideranças extrativistas apresentam pautas da sociobiodiversidade no Congresso Nacional e realizam atos pelo Dia da Amazônia e pré-COP30;

Data: nesta quinta-feira, 4 de setembro;

Horário: a partir das 14h;

Local: Palácio do Congresso Nacional, localizado na Praça dos Três Poderes – Brasília (DF);

Contatos: Emanuelle Araújo (CNS) – (13) 98843-6047.

