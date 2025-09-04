Comissariado da Infância e Juventude do TJAP atua na 54ª Expofeira Agropecuária do Amapá

Desde o último domingo, 30 de agosto, o Comissariado da Infância e Juventude de Macapá intensifica suas ações de fiscalização e orientação durante a 54ª Expofeira Agropecuária do Amapá. O objetivo é assegurar a segurança e a integridade de crianças e adolescentes durante os nove dias de evento. A unidade especializada integra o Juizado da Infância e da Juventude – Área de Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas de Macapá, sob a titularidade da juíza Laura Costeira.

“Nosso compromisso é garantir que crianças e adolescentes participem da Expofeira em um ambiente protegido, com respeito aos seus direitos. Trabalhamos lado a lado com diversas instituições para fiscalizar, orientar e apoiar as famílias, desde a prevenção da venda de bebidas alcoólicas a menores até o acolhimento de crianças que, porventura, se percam de seus responsáveis. A presença do Comissariado aqui é para assegurar que a juventude possa viver essa experiência com segurança, tranquilidade e alegria”, destacou coordenador do Comissariado, Virgilio Vieira.

As equipes atuam conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo é priorizar a prevenção da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e fiscalizar estabelecimentos e boates para impedir a entrada de crianças e adolescentes em locais proibidos. Cartazes educativos são distribuídos a comerciantes, para reforçar a importância do cumprimento da lei.

A atuação conta com o apoio dos Conselhos Tutelares das zonas Norte, Sul, Oeste e de Santana, da Guarda Municipal e do Gabinete Militar do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). O Ônibus da Justiça está estrategicamente localizado próximo ao palco principal, e funciona como ponto de referência para atendimentos e acolhimento do público.

Além da fiscalização, o Comissariado também funciona como ponto de apoio para situações em que crianças e adolescentes se percam de seus responsáveis. A intenção é auxiliar no reencontro e oferecer acolhimento imediato.

“No primeiro dia acolhemos três crianças perdidas e, na terça-feira (2), foram quatro crianças. A Polícia Militar também registrou alguns casos do público infantil que se perdeu dos pais. Mas todas foram acolhidas rapidamente e em seguida entregues aos seus responsáveis“, finalizou Virgilio.

