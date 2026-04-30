A volta do Centro Didático e Ginásio Paulo Conrado: tradição, modernidade e novos caminhos para o esporte amapaense
Após oito anos sem atividades, o ginásio volta a fazer parte da rotina esportiva do Amapá. Totalmente reconstruído, o espaço retoma sua vocação histórica e se reposiciona como um dos principais centros de formação e desenvolvimento esportivo do estado.
Por Sanderson Dias
Mais do que a entrega de uma obra, o momento marca o reencontro de gerações com um espaço que ajudou a escrever capítulos importantes do esporte amapaense. Após esse período de paralisação, o Governo do Amapá entrega o ginásio completamente reconstruído, devolvendo à população um dos equipamentos mais simbólicos do esporte local.
Por que o ginásio tem mais de 70 anos?
A história do espaço começa em 1949, quando funcionava como uma quadra coberta, voltada principalmente para atividades escolares. Com o crescimento da prática esportiva no estado, o local ganhou relevância e, em 1982, passou por adequações, tornando-se um ginásio integrado ao centro didático.
Ao longo das décadas, o espaço foi palco de competições, treinamentos e projetos esportivos, contribuindo diretamente para a formação de atletas no Amapá.
Em 2019, o ginásio foi interditado, interrompendo suas atividades. Agora, após quase uma década, o espaço ressurge completamente reconstruído, mantendo sua essência, mas preparado para um novo momento.
O que muda com o novo ginásio
A nova estrutura foi pensada para atender desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, com foco na formação de atletas e no incentivo à prática esportiva.
O espaço passa a contemplar modalidades como:
- Futsal (categoria sub-13)
- Basquetebol
- Voleibol
- Badminton
- Parabadminton
- Bocha paralímpica
- Outras modalidades que serão incorporadas
A proposta é iniciar com o esporte pedagógico e avançar para competições e eventos esportivos, fortalecendo o calendário no estado.
Estrutura moderna e acessível
A reconstrução trouxe um novo padrão de qualidade ao espaço. O ginásio agora conta com arquibancadas ampliadas, quadra com piso adequado, climatização, sendo um dos primeiros do estado com esse padrão, além de vestiários, banheiros e acessibilidade ampliada. A fachada de vidro também permite integração visual com a área externa.
O projeto foi pensado para garantir conforto, segurança e inclusão, ampliando o acesso da população ao esporte.
Espaço que inspira gerações
Para Mona Sílvia, professora e atleta, o investimento vai além da obra física.
“Esse espaço sempre foi um celeiro de talentos. Agora, volta ainda melhor, mais estruturado, para incentivar novas gerações e fortalecer o esporte no nosso estado.”
A fala reforça o papel histórico do ginásio como ambiente de formação, convivência e transformação social.
Foto de capa: Maksuel Martins
Agência de Notícias do Amapá