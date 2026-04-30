A volta do Centro Didático e Ginásio Paulo Conrado: tradição, modernidade e novos caminhos para o esporte amapaense

Após oito anos sem atividades, o ginásio volta a fazer parte da rotina esportiva do Amapá. Totalmente reconstruído, o espaço retoma sua vocação histórica e se reposiciona como um dos principais centros de formação e desenvolvimento esportivo do estado.

Por Sanderson Dias

Mais do que a entrega de uma obra, o momento marca o reencontro de gerações com um espaço que ajudou a escrever capítulos importantes do esporte amapaense. Após esse período de paralisação, o Governo do Amapá entrega o ginásio completamente reconstruído, devolvendo à população um dos equipamentos mais simbólicos do esporte local.

Por que o ginásio tem mais de 70 anos?

A história do espaço começa em 1949, quando funcionava como uma quadra coberta, voltada principalmente para atividades escolares. Com o crescimento da prática esportiva no estado, o local ganhou relevância e, em 1982, passou por adequações, tornando-se um ginásio integrado ao centro didático.

Ao longo das décadas, o espaço foi palco de competições, treinamentos e projetos esportivos, contribuindo diretamente para a formação de atletas no Amapá.

Em 2019, o ginásio foi interditado, interrompendo suas atividades. Agora, após quase uma década, o espaço ressurge completamente reconstruído, mantendo sua essência, mas preparado para um novo momento.

O que muda com o novo ginásio

A nova estrutura foi pensada para atender desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, com foco na formação de atletas e no incentivo à prática esportiva.

O espaço passa a contemplar modalidades como:

Futsal (categoria sub-13)

Basquetebol

Voleibol

Badminton

Parabadminton

Bocha paralímpica

Outras modalidades que serão incorporadas

A proposta é iniciar com o esporte pedagógico e avançar para competições e eventos esportivos, fortalecendo o calendário no estado.

Estrutura moderna e acessível

A reconstrução trouxe um novo padrão de qualidade ao espaço. O ginásio agora conta com arquibancadas ampliadas, quadra com piso adequado, climatização, sendo um dos primeiros do estado com esse padrão, além de vestiários, banheiros e acessibilidade ampliada. A fachada de vidro também permite integração visual com a área externa.

O projeto foi pensado para garantir conforto, segurança e inclusão, ampliando o acesso da população ao esporte.

Espaço que inspira gerações

Para Mona Sílvia, professora e atleta, o investimento vai além da obra física.

“Esse espaço sempre foi um celeiro de talentos. Agora, volta ainda melhor, mais estruturado, para incentivar novas gerações e fortalecer o esporte no nosso estado.”

A fala reforça o papel histórico do ginásio como ambiente de formação, convivência e transformação social.

Foto de capa: Maksuel Martins

Agência de Notícias do Amapá

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