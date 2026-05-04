Caravana de Atendimento Rural Integrada registra 1369 atendimentos em Porto Grande

As ações contemplaram produtores de cinco assentamentos, Nova Canaã, Nova Colina, Manoel Jacinto, Munguba e Ferreirinha, em Ferreira Gomes e em áreas fundiárias como a comunidade do Cupixi e a Gleba Matapi

Brenda Pires

A Caravana de Atendimento Rural Integrada encerra a programação no município de Porto Grande com 1.369 atendimentos realizados ao longo de três dias de atividades. A iniciativa reuniu produtores rurais, associações, assentados e instituições parceiras em umaação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, ampliação do acesso a políticas públicas e desenvolvimento dos pequenos negócios no campo.

Sebrae

A analista de negócios do Sebrae no Amapá, Ariela Paiva, destacou que a caravana atua como uma estratégia de aproximação dos serviços junto aos produtores, promovendo acesso a soluções que impactam diretamente o desenvolvimento rural.

“A Caravana é uma estratégia que leva soluções completas diretamente ao produtor, conectando regularização, capacitação e acesso a crédito em um único espaço. Em Porto Grande, alcançamos um volume expressivo de atendimentos, o que demonstra a demanda existentee a importância de levar esses serviços para quem vive e produz no campo. Nosso foco é fortalecer a gestão, ampliar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios rurais”, afirmou Ariela Paiva.

Caravana

A ação percorre comunidades rurais do estado entre março e agosto, atendendo agricultores familiares, extrativistas, pescadores, associações e cooperativas, com o objetivo estimular o empreendedorismo rural, valorizar produtos regionais e fortalecer redes decooperação entre produtores e instituições. A expectativa é ampliar o acesso a serviços essenciais, fomentar políticas públicas e impulsionar a economia local por meio do fortalecimento da agricultura familiar e dos pequenos negócios rurais.

O superintendente do Incra no Amapá, Gersuliano Pinto, reforçou a integração entre os órgãos como diferencial da ação. “A caravana reúne órgãos do Governo Federal, do Governo do Estado e do município para atender diretamente os assentados e agricultores daregião. Estamos trazendo políticas públicas voltadas à agricultura familiar, com a participação de instituições como bancos, Sebrae e órgãos de assistência técnica, garantindo mais acesso a serviços e oportunidades para quem vive e produz no campo”, destacouGersuliano Pinto, superintendente do Incra no Amapá.

O prefeito de Porto Grande, Elielson Moraes destacou que a iniciativa fortalece o atendimento local ao reunir, em um único ambiente, instituições que antes exigiam deslocamento por parte dos produtores. “Essa caravana é muito importante para os nossos produtores,porque reúne, em um só lugar, serviços que antes exigiam deslocamento para outros municípios. Hoje, eles conseguem avançar na regularização e dar mais legalidade às atividades que já desenvolvem. A Prefeitura contribuiu com a logística para garantir a participaçãodos agricultores, fortalecendo essa parceria entre as instituições parceiras, Governo do Estado, Governo Federal e o município”, afirmou Elielson Moraes, prefeito de Porto Grande.

Atendimento

Durante o evento, foram ofertados serviços como regularização de propriedade rural, licenciamento ambiental, orientações técnicas, capacitações e apoio ao acesso a crédito rural, emissão de documentos, como Cadastro Ambiental Rural (CAR); Cadastro Nacionalda Agricultura Familiar (CAF); e Contrato de Concessão de Uso (CCU).

Resultados

Para os produtores rurais, a caravana representa avanço direto na regularização e na possibilidade de crescimento das atividades produtivas.

O agricultor Antônio Gadelha Filho, da colônia agrícola do Matapi, destacou que a ação possibilitou avanços na documentação da propriedade e abriu caminho para novos investimentos.

“Eu vim participar para regularizar minha terra, porque a gente trabalhava só com comprovante de compra e venda. Agora consegui avançar na documentação e isso abre caminho para acessar crédito e melhorar a nossa produção. É um passo importante para expandira agricultura familiar”, afirmou o agricultor.

A agricultora Lucirene Gaspar dos Santos, do PA Manoel Jacinto, na comunidade do Areia, também destacou os resultados alcançados durante o atendimento. Ela relatou que conseguiu acessar diversos serviços em um único local, incluindo regularização, emissão dedocumentos e capacitações, após anos tentando regularizar a propriedade.

“Eu vivo há mais de 20 anos no meu terreno e nunca tinha conseguido reunir toda a documentação. Hoje consegui tudo em um só lugar. Agora tenho mais segurança para trabalhar com açaí, cupuaçu e farinha. Isso muda a nossa vida e dá mais tranquilidade para continuarproduzindo”, relatou a agricultura.

Carreta Empreendedora

A Carreta Empreendedora do Sebrae integrou a programação em Porto Grande com a oferta de capacitações, palestras e oficinas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios. A iniciativa ampliou o acesso a conteúdos sobre gestão, finanças e estratégias de comercialização,conectando o empreendedorismo rural e urbano.

O coordenador estadual da Ação Aqui Tem Sebrae e da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto, destacou que a atuação integrada entre a caravana rural, a carreta e a unidade móvel amplia o alcance dos atendimentos, contemplando tanto produtores rurais quanto empreendedoresda região.

“A proposta é integrar as ações da Caravana de Atendimento Rural com a Carreta Empreendedora, unindo serviços voltados à regularização e ao atendimento dos produtores rurais com capacitações, consultorias e orientações para os empreendedores. Essa estruturaamplia o alcance da ação no município e também se estende a Ferreira Gomes, com a unidade móvel oferecendo atendimento e suporte aos pequenos negócios”, afirmou Marcelo Modesto.

Para a participante das capacitações da Carreta Empreendedora, Suani Gomes, o conteúdo apresentado contribuiu para melhorar o controle financeiro do negócio e a compreensão sobre a entrada e saída de recursos.

“De forma simples, consegui entender melhor como organizar o dinheiro do meu negócio, acompanhar para onde ele está indo e fazer esse controle no dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe o quanto realmente está ganhando, e essa orientação ajudou a enxergarmelhor a gestão dos recursos”, relatou a empreendedora.

Histórico

A Caravana de Atendimento Rural Integrada tem se consolidado como uma das principais estratégias de aproximação do poder público com as populações rurais e tradicionais no Amapá. Em 2024, foram realizados 6.832 atendimentos em 74 comunidades. Em 2025, a iniciativaalcançou 8.720 atendimentos, ampliando sua presença em diversos municípios e reforçando seu papel na promoção da inclusão produtiva e do acesso a serviços essenciais.

Parceiros

A caravana é realizada pelo Sebrae em parceria com o Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (Incra); Governo do Estado do Amapá (GEA); o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); a Prefeitura Municipal de Porto Grande; o Instituto de DesenvolvimentoRural do Amapá (Rurap); a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro); o Instituto de Terras do Estado do Amapá (Amapá Terras); a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA); e a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Amapá (SEPAQ);Banco de Amazônia; e Caixa Econômica Federal.

Coordenação

As ações da Caravana de Atendimento Rural Integrada no Sebrae são coordenadas pelo gerente da Unidade Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), Bruno Castro, e pelos gestores de projeto Ariela Paiva e Reginaldo Macedo. Asações da Carreta Empreendedora do Sebrae são coordenadas pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR), Denise Nunes, e pelo coordenador estadual da Ação Aqui Tem Sebrae e da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...