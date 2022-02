Sebrae premia instituições de ensino com projetos em educação empreendedora

Categorias de anos iniciais ao ensino superior recebem reconhecimento por fomentar empreendedorismo em sala de aula

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) premia projetos inscritos por professores, diretores escolares, reitores e secretários de educação dos municípios de Macapá, Santana e Tartarugalzinho, na segunda edição do Prêmio de Educação Empreendedora (PSEE). Iniciativa visa reconhecer as melhores práticas de incentivo à educação empreendedora e estimular inscrições de educadores.

O presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Iraçu Colares, destaca a missão do Sebrae no Amapá. “O PSEE é um momento importante de cumprirmos a nossa missão de contribuir com o desenvolvimento do país. Temos o dever de apoiar e orientar o empreendedorismo. Por esse motivo, visamos estimular educação empreendedora na vida dos jovens”, ressalta o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do CDE, Iraçu Colares.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, a instituição dissemina ações empreendedoras por meio do conhecimento. “O Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora marca a valorização da categoria de profissionais, que são fundamentais para o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade. Acreditamos que professores ensinando empreendedorismo ao discentes, pode ser o caminho para que os alunos se tornem donos de negócios e estejam preparados para serem tomador de decisões”, pontua a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

Premiação

Os projetos vencedores foram Plante-me e descubra quem sou, da Escola Estadual Santa Maria, em Macapá, na categoria de Ensino Fundamental I; O empreender na escola: espetáculo circo almirante da alegria, na Escola Estadual Almirante Barroso, em Santana, nos Ensino Fundamental II; Amapá em 360, na Escola Estadual Profª Raimunda Virgolino, em Macapá, de ensino médio regular; Projeto cine aula, no Instituto Federal do Amapá – Campus Santana, em educação profissional; e Desafio Startup: da ideia ao projeto, Universidade Federal do Amapá, campus Macapá, na categoria de ensino superior.

Para a premiação de segundo lugar, Realizando sonhos adormecidos EJA, na Escola Municipal Cristo Rei, em Tartarugalzinho, na categoria de Ensino Fundamental I; e Empresa Júnior supremo pré-moldados, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, em Macapá, projeto de Ensino Superior.

Prêmios

Os prêmios para os projetos da categoria ouro, são troféu; notebook para o idealizador; projeto multimídia portátil, para os componentes da equipe; e viagem, com todas as despesas pagas, para participação no Congresso Internacional de Educação Bett Educar, que acontece no período de 10 a 13 de maio, em que ocorre solenidade da premiação nacional.

Os premiados na categoria prata, recebem troféu pelo desempenho.

Coordenação

O Programa de Educação Empreendedora é coordenado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Denise Nunes e pelas gestoras de educação empreendedora, Marília Correia e Cristiane Brito.

A segunda edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora ocorreu na Sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, na última sexta (11), às 8h e contou com a presença do presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do CDE, Iraçu Colares; diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo; Instrutor no Programa de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá, Elielson Borges; Instrutora no Programa de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá, Simoni Ferreira; Instrutor no Programa de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá, Biranilson dos Santos Palmeira; Pedagoga e analista do Sebrae no Amapá, Lindeti Góes.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...