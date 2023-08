VESTIBULINHO: Inscrições prorrogadas até o dia 31 de agosto

Pagamento da taxa de inscrição pode ser efetuado até o dia 1º de setembro.

As inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes (PSVR), conhecido como Vestibulinho, foram prorrogadas para até o dia 31 de agosto de 2023 e podem ser efetuadas no endereço eletrônico http://www.unifap.br/depsec. O Vestibulinho é o processo seletivo da Universidade Federal do Amapá (Unifap) destinado ao preenchimento de vagas ociosas dos cursos presenciais de graduação da Instituição. A taxa de inscrição é de R$ 150 e pode ser paga até 1º de setembro de 2023.

O Vestibulinho está ofertando 1.773 vagas distribuídas em graduações dos campi Santana, Binacional do Oiapoque e Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). Do total de vagas, 30% serão destinadas à pessoas que já possuam diploma de nível superior e 70% para estudantes de graduação, de instituições de ensino superior públicas ou privadas, que tenham cursado no mínimo 80% das disciplinas do primeiro ano da graduação.

Os interessados apenas poderão concorrer às vagas dos cursos de graduação que estejam dentro da grande área do conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na qual a graduação que estejam cursando está inserida ou já possuam diploma, ou, ainda, aqueles que estejam vinculados aos departamentos acadêmicos da Unifap.

A seleção terá duas etapas: prova objetiva, que será aplicada nas datas prováveis de 16 e 17 de setembro de 2023, das 8h às 12h, com 50 questões objetivas (10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Atualidades e Conhecimentos Gerais e 30 específicas do curso ao qual está o(a) candidato(a) está concorrendo); e análise documental. A primeira etapa será aplicada somente nos casos em que o número de candidatos inscritos for maior que o quantitativo de vagas disponibilizadas para o respectivo curso. O conteúdo programático da prova está detalhado no Anexo 1 do edital de seleção.

Confira a relação de cursos e vagas ofertadas e demais informações do PSVR no edital de seleção, disponível no link https://depsec.unifap.br/concursos/processos/64bdf1a8c2683a08388e7371.

