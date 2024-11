Carbono negativo, desmatamento zero e sustentabilidade: Amapá na COP29 evidência desenvolvimento com respeito à floresta e às pessoas

Comitiva do Amapá, liderada pelo governador Clécio Luís, participou de discussões no Azerbaijão e apresentou ações implementadas pelo Governo do Estado.

Com o estado mais protegido e preservado do Brasil, carbono negativo e com políticas sustentáveis, o Governo do Amapá protagonizou discussões esta semana na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), em Baku, no Azerbaijão. A agenda da comitiva, liderada pelo governador Clécio Luís, foi focada no desenvolvimento sustentável e na promoção de oportunidades econômicas para o Amapá.

A COP é uma reunião anual entre os países-membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Nele, chefes de estados e outras autoridades governamentais debatem soluções para conter o aquecimento global e criar alternativas sustentáveis para a vida no planeta.

Governador Clécio Luís falou sobre as potencialidades do Amapá e a necessidade de falar da Amazônia realAo longo da semana, a participação de representantes do Amapá em painéis e reuniões bilaterais com instituições e governos mostrou que é possível alavancar o crescimento econômico de regiões como do Amapá respeitando o meio ambiente e as comunidades locais.

“Viemos numa comitiva diversa, que discutiu a Amazônia amapaense na COP. Somos o estado mais preservado do Brasil, carbono negativo e com desmatamento zero. Queremos transformar isso em benefícios para a população, gerando emprego, renda e negócios verdes”, ressaltou o governador.

Governador Clécio Luís durante reunião bilateral com o governo da CalifórniaA delegação do Amapá, liderada pelo Governo do Estado, foi composta por membros do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8).

A participação de um governo estadual como do Amapá na COP29 é estratégica, posicionando um estado da Amazônia no debate global sobre mudanças climáticas. O Amapá é um exemplo de sustentabilidade, com políticas públicas que unem a preservação ambiental ao desenvolvimento econômico inclusivo e justo. O Estado busca potencializar essa agenda, garantir mais investimentos e também reforçar seu papel como protagonista na proteção da região e na busca por soluções climáticas inovadoras.

“As pessoas estão de olho na Amazônia e no que ela faz para se manter em pé. Queremos que elas enxerguem também o Amapá. Temos um ativo ambiental gigante, que precisa ser utilizado de forma sustentável. Nós queremos atrair quem tope investir no Amapá”, pontuou o governador Clécio Luís.

Governo do Amapá assinou termo de cooperação com a Conservação Internacional para o Plano de SociobioeconomiaDurante a COP29, o Amapá apresentou iniciativas importantes, como o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), que proporciona segurança jurídica para investidores, e o Plano Estadual de Sociobioeconomia, que visa o uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia.

O estado se posiciona ainda como uma fronteira para investimentos em energia limpa, apresentando o Atlas Solar e no mercado de carbono. Entre as agendas também foram realizadas parcerias, como com a Conservação Internacional, e houve aproximações com governos como o da França e da Califórnia, e empresas como o Banco do BRICS, TikTok, e o BID.

Governo da França e do Amapá dialogam para fortalecer região de fronteira

Além disso, a presença do Amapá na COP29 é uma preparação estratégica para a COP30, que será realizada no ano que vem na Amazônia, em Belém, capital do Pará. O Governo do Estado já se antecipa ao evento, conduzindo um debate profundo sobre as soluções que a região pode oferecer ao mundo. A participação em Baku reforça seu papel como modelo de governança sustentável, integrando necessidades ambientais e sociais para um futuro mais equilibrado.

