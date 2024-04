Aprendizado de inglês para crianças deve obedecer etapas da escuta à fala

As fases do aprendizado linguístico devem ser respeitadas para garantir um ensino qualificado para as crianças

O aprendizado de inglês na infância tem sido cada vez mais comum. Segundo pesquisadores, o contato com um novo idioma traz uma série de benefícios para as crianças. Para tornar a oportunidade ainda mais proveitosa, a orientação é respeitar as fases vividas pelos pequenos estudantes.

Em seu livro Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition (Bilinguismo em Desenvolvimento: Linguagem, Alfabetização e Cognição), a professora da Universidade de Toronto, Ellen Bialystok, afirma que crianças bilíngues adquirem maior capacidade de análise, desenvolvem habilidade de foco, ampliam a memória e têm mais chances de fluência na segunda língua.

A introdução ao inglês pode ser feita por meio de um curso de idiomas, mas os pais ou responsáveis devem ficar atentos, pois o aprendizado deve obedecer às fases do aluno. Na infância, as crianças apresentam fases da escuta à fala que impactam diretamente na realização de tarefas no dia a dia, inclusive os estudos.

Ao adequar o aprendizado do inglês a cada momento vivido pela criança, há mais chances de ela ter sucesso em cada estágio do contato com o novo idioma, o que contribui para o desenvolvimento de autonomia e confiança.

Conheça as fases do aprendizado em inglês

Quando um jovem ou adulto decide estudar o idioma, é comum a necessidade de realizar uma prova para testar o nível de inglês. O exame é importante para garantir que o aluno tenha o suporte necessário para avançar no aprendizado, a partir do conhecimento que ele já tem. Após esse processo, o estudante é alocado em uma turma com o mesmo nível para que possam aprender e evoluir juntos.

No caso das crianças, leva-se em consideração os períodos de aprendizagem linguístico para realizar esse tipo de nivelamento das turmas. De acordo com estudos desenvolvidos na área, há cinco fases vividas por elas: escuta, perguntas, repetição, mistura de idiomas e fala organizada.

Os períodos são considerados pelos cursos de língua inglesa para crianças no desenvolvimento da metodologia de ensino, na escolha dos materiais didáticos usados em sala de aula e na seleção dos profissionais que irão atuar como professores, coordenadores e pedagogos.

Primeira fase: escuta

A primeira fase do aprendizado linguístico é conhecida como um período de pré-produção, no qual as crianças ouvem e observam as informações. Também chamada de fase silenciosa, é quando os pequenos costumam se calar para absorver tudo ao seu redor.

Sair de casa e ir para um ambiente escolar já é um processo desafiador para as crianças, mas quando a mudança na rotina é somada ao contato com um idioma desconhecido, pode causar ainda mais estranhamento. Embora a adaptação escolar seja diferente para cada criança, é comum ser marcada pelo silêncio e pela escuta.

A maioria dos pequenos estudantes acaba passando alguns dias calados na sala de aula, apenas observando atentamente as informações passadas pelo professor de idiomas. Compreender esse comportamento é essencial para evitar problemas e garantir a familiarização com a nova língua.

Segunda fase: perguntas

Após se habituar ao novo idioma, é chegada a segunda fase do aprendizado linguístico. Nela, as crianças já aprenderam algumas palavras e costumam fazer bastantes perguntas. Com o vocabulário em expansão, começam a usar frases curtas e simples para se comunicar em inglês.

Nesse momento, é normal a presença de erros gramaticais e de pronúncia, mas o mais importante é a perda do medo e o ganho de confiança para falar outra língua.

É comum que os pequenos perguntem para a família como se diz o nome dos objetos ao redor em inglês. Dessa forma, os familiares devem estar cientes para garantir que os estímulos sejam contínuos, indo além da sala de aula e seguindo dentro de casa.

Terceira fase: repetição

Não é novidade que as crianças costumam reproduzir tudo o que escutam. Esta característica também aparece no aprendizado linguístico. Antes de ganharem fluência em um idioma estrangeiro, elas tendem a repetir as palavras e os termos aprendidos em sala de aula.

A fase é, inclusive, conhecida também como “papagaio”. Comandos como pedir para ir ao banheiro, beber água, amarrar o tênis ou a repetição de músicas diariamente são perceptíveis nesse período.

Por esse motivo, nos cursos de idioma, os professores costumam ensinar o básico no primeiro momento para que a captação e a reprodução das crianças possam acontecer.

Quarta fase: mistura de idiomas

A mistura de idiomas acontece na quarta fase do aprendizado linguístico. Nesse período, as crianças costumam mesclar a língua nativa com a inglesa, criando frases naturais com os dois idiomas.

De primeiro momento, pode parecer ser uma confusão na mente dos pequenos, mas não há motivos para se preocupar, pois marca um avanço no aprendizado, já que eles conseguem distinguir o que é português do que é inglês.

Quinta fase: fala organizada

A última fase é a mais aguardada pelos pais, a chamada fala organizada. Nesse período, é iniciada a aquisição de fluência no inglês, mas a habilidade não é conquistada abruptamente.

Ao chegar na quinta fase, os pequenos conseguem criar frases de sua autoria, montar orações mais elaboradas e se comunicar tranquilamente. No entanto, é importante ter em mente que o aprendizado de um novo idioma é bastante relativo e pode acontecer de formas diferentes para cada pessoa.

Alguns pequenos conseguem chegar a esta etapa com poucos meses de ensino, outros podem levar um tempo mais longo. O mais importante é não forçar o processo, deixando que o aprendizado seja natural e confortável para os futuros bilíngues.

