Brasileiros concorrem a bolsas de estudo ofertadas pelo governo japonês

Oportunidades valem para graduação, pós-graduação, cursos técnicos, entre outras

Estudantes brasileiros residentes no Distrito Federal, em Goiás e no Tocantins podem concorrer a bolsas de estudo ofertadas pelo governo do Japão, em diversos níveis educacionais (confira abaixo). O benefício é concedido para cobrir os custos com passagem aérea, isenção de taxas escolares e ajuda de custo mensal.

Inicialmente, a oportunidade no exterior é destinada aos residentes no Distrito Federal, em Goiás e em Tocantins, mas quem morar em outros estados deve consultar o consulado japonês local.

Cursos e requisitos

A seleção dos candidatos acontecerá mediante uma prova de língua japonesa, uma de língua inglesa, avaliação de projeto de pesquisa e uma entrevista. As oportunidades são destinadas aos cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e profissionalizantes. Há também oferta de bolsas para Treinamento de Professores e Cultura e Língua Japonesa.

Pesquisas

Interessados nas bolsas para pós-graduação/ pesquisas devem se inscrever a partir de hoje (2) e até o dia 29 de maio. É preciso ter graduação completa e idade máxima de 34 anos em abril de 2020.

Demais cursos

As inscrições acontecem entre 03 e 28 de junho. Podem se candidatar estudantes com o Ensino Médio completo até 2019 (finalizado ou em vias de conclusão) e idade máxima de 24 anos até abril de 2020.

Curso de Japonês

Estudantes interessados em aprofundar os conhecimentos no idioma e fazer um curso de Japonês, podem contratar as bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. Os interessados podem contar com descontos ofertados diretamente nas mensalidades. O programa educacional também dispõe de oportunidades em outros idiomas, em diversas cidades do país. Saiba mais em www.educamaisbrasil.com.br

Saiba mais no site da Embaixada do Japão no Brasil