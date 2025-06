Defesa Civil Nacional abre inscrições para o mestrado profissional em Defesa e Segurança Civil

Capacitação é voltada para servidores públicos civis e militares que atuam na linha de frente da gestão de riscos e desastres

Brasília (DF) – Estão abertas, até o dia 10 de junho, as inscrições para a pré-seleção do Mestrado Profissional em Defesa e Segurança Civil, uma iniciativa promovida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF).



Com aulas presenciais na sede da Sedec, em Brasília/DF, o curso é voltado exclusivamente para servidores públicos, civis e militares, que atuam no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec). A qualificação de alto nível é destinada aos profissionais que estão na linha de frente da gestão de riscos e desastres em todo o país.



Ao todo, são previstas 435 horas de aula, distribuídas em 19 disciplinas, que serão ministradas no Edifício Celso Furtado, localizado no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN 906), Módulo F, Bloco A, em Brasília.



Conforme afirma o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, o mestrado reforça o compromisso da Sedec com a valorização e capacitação dos profissionais que atuam na área. “É o compromisso da Defesa Civil Nacional com a valorização dos profissionais que estão na linha de frente, promovendo uma rede mais preparada, eficiente e conectada com os desafios das mudanças climáticas”, destacou Wolff.



Processo seletivo em duas etapas



O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste na pré-seleção, sob responsabilidade da Sedec, conforme orientações disponíveis no comunicado de pré-seleção. Já a segunda etapa será conduzida pela Universidade Federal Fluminense, conforme edital próprio.

Para se inscrever, é necessário ser servidor público efetivo e em atividade (civil ou militar), com pelo menos um ano de experiência comprovada na gestão de riscos e/ou desastres, além de atender a todos os requisitos previstos no comunicado.



Como se inscrever



O passo a passo para a inscrição é simples:

Clique aqui e leia atentamente o comunicado de pré-seleção no site do MIDR

Organize os documentos exigidos, conforme o Quadro 1 do comunicado.

Envie um e-mail com todos os documentos, em uma única remessa, para o endereço indicado no comunicado, com o assunto: “Inscrição para a Pré-Seleção 2025 – [seu nome completo]”.



Atenção: inscrições incompletas ou enviadas fora do prazo não serão consideradas.



Qualifique-se



O Mestrado Profissional em Defesa e Segurança Civil é uma oportunidade única para fortalecer a formação técnica e científica de quem atua diretamente na Proteção e Defesa Civil, promovendo o aprimoramento das políticas públicas de gestão de riscos e desastres no Brasil.



As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho. Para mais informações e acesso ao comunicado de pré-seleção, acesse aqui, e saiba como participar.

Assessoria de Comunicação Social do MIDR

Curtir isso: Curtir Carregando...