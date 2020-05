SENAI oferece cursos online para trabalhadores com contratos suspensos

Empresas podem escolher as formações que querem oferecer aos trabalhadores. Os cursos são 100% a distância e são medidas compensatórias à suspensão de contratos prevista na MP 936

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com vagas abertas em formações a distância com custos mais baixos para empresas em situação de lay-off, ou seja, que tenham adotado a suspensão temporária de contratos de trabalho por conta de dificuldades econômicas decorrentes da crise causada pela pandemia. São mais de 30 opções de cursos 100% online com duração máxima de três meses.

A oferta de qualificação a trabalhadores que estão com os contratos de trabalho suspensos é uma das ações compensatórias previstas na Medida Provisória 936. A exigência vale para casos de suspensão de contrato de trabalho pelo período de um a três meses.

As empresas podem contratar os cursos na plataforma do Mundo SENAI, na qual o empresário cadastra a empresa, escolhe as formações e indica os funcionários. O fechamento de contratos com empresas vai gerar um voucher que será utilizado pelo trabalhador para se inscrever.

Serão oferecidos cursos de qualificação, 100% a distância, com monitoria e tutoria, como Assistente Administrativo, Contabilidade, Recursos Humanos, Desenhista de Produtos Gráficos, Operador de Telemarketing, Padeiro, Confeiteiro, entre muitos outros.

Cursos ligados à indústria 4.0

Também serão oferecidos cursos do SENAI 4.0 voltados ao aperfeiçoamento profissional, 100% EaD e autoinstrucionais (sem necessidade de monitoria). Aqui, o profissional pode aprender sobre o que há de mais moderno na indústria, como Robótica Colaborativa, Cloud Computing, Big Data, Lean Manufacturing e Competências do Profissional da Indústria 4.0.

Com 40 horas de duração, o curso de habilidades socioemocionais ensina quais são as características que, atualmente, são cada vez mais exigidas pelos empregadores. Saber trabalhar em equipe, ter inteligência emocional para lidar com situações problemáticas, saber ouvir críticas e crescer com elas são algumas destas características.

