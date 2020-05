Confira as dicas para te ajudar na escolha da aliança ideal para celebrar o amor

Elas celebram um acordo de cumplicidade, amor e fidelidade. Esse objeto ganhou um significado muito importante na vida das pessoas. As alianças representam um elo material e espiritual entre duas pessoas. Neste post vamos dar dicas de como escolher o modelo de acordo com o perfil do casal.

Você pode eternizar seu amor de um jeito apaixonante com alianças de compromisso, noivado e de casamento. A aliança de casamento significa o elo, a fidelidade e o amor infinito do casal. Mas para marcar o início de tudo, essa celebração é feita pela aliança de compromisso. Ela também representa esses sentimentos.

O noivado é uma relação que supõe um maior comprometimento que o namoro. Representa a promessa da próxima etapa do compromisso: o casamento. É importante garantir a qualidade destes objetos.

Suporte na escolha

Mas como escolher o modelo ideal? A aliança tem que combinar com a personalidade do casal. Você não precisa ficar horas pesquisando na internet para escolher a melhor opção. Nas Lojas Rubi você tem uma consultoria para cada perfil. Esse suporte é personalizado. A loja tem alianças para casais mais discretos, clássicos ou alternativos.

O mais importante é o custo benefício. Você leva para casa um produto de qualidade e sem pagar caro por isso. Para os namorados mais tradicionais as alianças lisas são as mais recomendadas. Mas se os pombinhos têm o perfil mais ousado, os modelos ideais são os com nomes, desenhos e pedras.

