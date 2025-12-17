Tratamentos: rosto e corpo prontos para o fim de ano

Procedimentos estéticos não invasivos devem crescer 12% ao ano até 2026

Com a proximidade das festas de fim de ano, tratamentos estéticos que podem ser feitos de forma rápida e não invasiva tendem a ser mais procurados por quem quer elevar a autoestima. Além do clima festivo, o verão também contribui para o aumento da demanda em spas e clínicas estéticas.

O reflexo é o aquecimento do setor, que já vive período de crescimento. Dados da Mordor Intelligence apontam que o mercado global de tratamentos estéticos não invasivos deve crescer 12% ao ano até 2026. A explicação, segundo o estudo, estaria nas inovações tecnológicas, na maior demanda doméstica e na influência das redes sociais.

Entre as tecnologias não invasivas que têm se popularizado está o Youlaser MT, um modelo de laser híbrido para rejuvenescimento da pele. “O procedimento trabalha o refinamento da textura da pele, oferecendo mais uniformidade de tom e suavidade superficial, sem sinal aparente de intervenção”, explica a coordenadora do suporte clínico do Grupo MedSystems, Raquel Nato.

“O Youlaser MT combina dois comprimentos de onda que promovem renovação cutânea controlada, suavização de textura, melhoria de poros e uniformização de tom”, destaca a especialista, acrescentando que os resultados ficam mais evidentes conforme a pele completa o processo natural de regeneração. “A pele ganha mais luminosidade, textura uniforme e viço.”

Busca pelo ‘glow natural’

O ano de 2025 foi marcado pela tendência estética do “glow natural”, estilo de beleza que busca realçar o brilho saudável e a luminosidade da pele, imprimindo aspecto viçoso e radiante. A proposta dialoga com o conceito “quiet beauty”, que valoriza a beleza natural, sutil, leve, respeitando os traços naturais e únicos de cada pessoa.

A tendência tem influenciado a escolha de tratamentos estéticos, segundo Raquel. “O ‘glow natural’ tem direcionado os pacientes para tratamentos que melhoram a pele sem alterar a expressão facial. O foco deixou de ser transformações visíveis e passou a ser uma pele real, luminosa e com aparência saudável.”

Ela explica que, nesse cenário, outra tecnologia que tem ganhado cada vez mais espaço é o Ultraformer MPT, ultrassom microfocado que estimula o colágeno. “Ele se destaca porque sua ação de estímulo de colágeno gera firmeza progressiva e natural, mantendo a anatomia e evitando efeitos artificiais”, analisa a especialista.

Comprar Ultraformer MPT tem sido uma alternativa para os profissionais da área de estética aproveitarem o aumento da demanda.

Tratamentos estéticos para se sentir bem nas festas de fim de ano

Além do Ultraformer MPT e o Youlaser MT, indicados por Raquel para quem deseja chegar às festas de fim de ano com aparência descansada, luminosa e com melhor qualidade de pele, há outros tratamentos estéticos não invasivos para o rosto e o corpo disponíveis no mercado.

Entre as possibilidades estão, ainda, drenagem linfática, que auxilia na eliminação de toxinas e reduz o inchaço corporal; massagem modeladora, que estimula a circulação e ajuda no contorno do corpo; microagulhamento, que estimula a produção de colágeno; e botox, que ajuda a suavizar linhas e prevenir rugas.

De acordo com levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, entre os procedimentos não invasivos mais procurados nos últimos anos estão aplicação de toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, tratamentos com lasers e tecnologias como ultrassom microfocado.

