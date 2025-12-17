quinta-feira, dezembro 18, 2025
AmapáEmpreendedorismo

ALI Produtividade encerra 2025 com tema Inovação no Universo Star Wars

Livia Almeida

Sebrae destacou as empresas que alcançaram inovação de forma estratégica, representadas como personagens na galáxia da inovação que usou a força da transformação digital e da melhoria contínua com soluções inovadoras para vencer obstáculos do mercado

Isadora Castro

Colaboração Isabel Ubaiara

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promoveu a programação de encerramento do ALI Produtividade em 2025 para 150 empresas. O evento ocorreu na sede da instituição, na última quinta (11), às 18h30.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, a programação refletiu o papel do Sebrae em reconhecer o público das empresas que demonstraram alto engajamento e evolução durante o ciclo do Programa ALI.

“O encerramento do ALI Produtividade, foi um momento de demonstrar toda a jornada vivenciada pelas empresas parceiras ao longo do programa. Foi o momento de destacar o acompanhamento técnico realizado pelo Sebrae, reconhecer empresas que se empenharam na execução de seus planos de trabalho, promover resultados reais para os empresários, como redução de custos, aumento de faturamento e ganhos significativos de produtividade, sempre por meio de soluções e ferramentas baseadas em inovação”, afirmou a diretora, Suelem Amoras.

 A empreendedora Ana Yasmim Santos, dona da M.A. Empreendimentos, um comércio varejista de artigos e papelaria, compartilha a experiência de gestão aprimorada com o direcionamento do ALI.

“Eu era uma pessoa que tinha tudo, mas não administrava direito, então acaba que eu não tinha nada, e quando eu conheci o ALI, tudo mudou, e mudou mesmo; foi da água para o vinho, um verdadeiro divisor de águas na minha vida”, contou a empreendedora, Ana Yasmim Santos.

 Objetivo

A Etapa 5 de reconhecimento do Programa ALI Produtividade, valoriza o esforço, a dedicação e os resultados obtidos pelas empresas participantes. Mais do que premiar, a etapa buscou fortalecer a cultura da inovação, inspirar o ecossistema local de negócios e estimular a continuidade das boas práticas desenvolvidas durante a jornada. Neste ciclo, 150 empresas foram acompanhadas pelo Sebrae, por meio de Agentes Locais de Inovação em Macapá e Santana.

Formato

O tema ‘A Força da Inovação Está com Você’, destacou a inovação que inspira no universo de Star Wars. O formato de evento, intitulado, ‘Happy Work Temático’, foi escolhido para que os participantes pratiquem atividades e interações voltadas à jornada inovadora.

Cada empreendedor escolheu um personagem que representava um perfil gerencial, que estimulou debates sobre liderança e tomada de decisão nos negócios. Entre os destaques, BB-8 simbolizou o perfil inovador, criativo e colaborativo; Leia Organa, a líder nata, diplomática e resiliente; e Darth Vader, associado à força, controle e foco em resultados. A proposta reforçou a importância da diversidade de estilos de gestão e da troca de experiências para impulsionar a produtividade empresarial.

Para o Agente Local de Inovação do Sebrae, Bruno Araújo, a metodologia reforça que “ninguém faz negócios sozinho”, e destacou a importância da colaboração e da criatividade no ecossistema empresarial.

Resultados

O Programa ALI Produtividade encerrou ciclo 2025.2 com resultados expressivos, 121 empresas concluíram o acompanhamento personalizado voltado para aumentar a produtividade e reduzir desperdícios. O programa, executado por 6 Agentes Locais de Inovação em campo, atendeu majoritariamente empresas do setor de serviços (81), seguido por comércio (53), indústria (14) e construção civil (3). Entre os segmentos mais presentes, destacam-se saúde (43), alimentos e bebidas (23) e moda (16), evidenciando a diversidade do público atendido. Com diagnósticos precisos e ações práticas, o ALI Produtividade reafirma seu papel estratégico na melhoria de processos e na geração de resultados mensuráveis para micro e pequenas empresas.

Parceiros

O Programa ALI Produtividade é uma realização do Sebrae em parceria com o Governo Federal, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, (MDIC), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Coordenação

O evento foi coordenado pelo gerente da Unidade de Inovação do Sebrae (Uni), Bruno Castro e pela gestora do Projeto ALI Produtividade do Sebrae, Kelly Cardoso.

Serviço:

Sebrae no Amapá

