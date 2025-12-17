ALI Produtividade encerra 2025 com tema Inovação no Universo Star Wars

Sebrae destacou as empresas que alcançaram inovação de forma estratégica, representadas como personagens na galáxia da inovação que usou a força da transformação digital e da melhoria contínua com soluções inovadoras para vencer obstáculos do mercado

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promoveu a programação de encerramento do ALI Produtividade em 2025 para 150 empresas. O evento ocorreu na sede da instituição, na última quinta (11), às 18h30.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, a programação refletiu o papel do Sebrae em reconhecer o público das empresas que demonstraram alto engajamento e evolução durante o ciclo do Programa ALI.

“O encerramento do ALI Produtividade, foi um momento de demonstrar toda a jornada vivenciada pelas empresas parceiras ao longo do programa. Foi o momento de destacar o acompanhamento técnico realizado pelo Sebrae, reconhecer empresas que se empenharam na execução de seus planos de trabalho, promover resultados reais para os empresários, como redução de custos, aumento de faturamento e ganhos significativos de produtividade, sempre por meio de soluções e ferramentas baseadas em inovação”, afirmou a diretora, Suelem Amoras.

A empreendedora Ana Yasmim Santos, dona da M.A. Empreendimentos, um comércio varejista de artigos e papelaria, compartilha a experiência de gestão aprimorada com o direcionamento do ALI.

“Eu era uma pessoa que tinha tudo, mas não administrava direito, então acaba que eu não tinha nada, e quando eu conheci o ALI, tudo mudou, e mudou mesmo; foi da água para o vinho, um verdadeiro divisor de águas na minha vida”, contou a empreendedora, Ana Yasmim Santos.

Objetivo

A Etapa 5 de reconhecimento do Programa ALI Produtividade, valoriza o esforço, a dedicação e os resultados obtidos pelas empresas participantes. Mais do que premiar, a etapa buscou fortalecer a cultura da inovação, inspirar o ecossistema local de negócios e estimular a continuidade das boas práticas desenvolvidas durante a jornada. Neste ciclo, 150 empresas foram acompanhadas pelo Sebrae, por meio de Agentes Locais de Inovação em Macapá e Santana.

Formato

O tema ‘A Força da Inovação Está com Você’, destacou a inovação que inspira no universo de Star Wars. O formato de evento, intitulado, ‘Happy Work Temático’, foi escolhido para que os participantes pratiquem atividades e interações voltadas à jornada inovadora.

Cada empreendedor escolheu um personagem que representava um perfil gerencial, que estimulou debates sobre liderança e tomada de decisão nos negócios. Entre os destaques, BB-8 simbolizou o perfil inovador, criativo e colaborativo; Leia Organa, a líder nata, diplomática e resiliente; e Darth Vader, associado à força, controle e foco em resultados. A proposta reforçou a importância da diversidade de estilos de gestão e da troca de experiências para impulsionar a produtividade empresarial.

Para o Agente Local de Inovação do Sebrae, Bruno Araújo, a metodologia reforça que “ninguém faz negócios sozinho”, e destacou a importância da colaboração e da criatividade no ecossistema empresarial.

Resultados

O Programa ALI Produtividade encerrou ciclo 2025.2 com resultados expressivos, 121 empresas concluíram o acompanhamento personalizado voltado para aumentar a produtividade e reduzir desperdícios. O programa, executado por 6 Agentes Locais de Inovação em campo, atendeu majoritariamente empresas do setor de serviços (81), seguido por comércio (53), indústria (14) e construção civil (3). Entre os segmentos mais presentes, destacam-se saúde (43), alimentos e bebidas (23) e moda (16), evidenciando a diversidade do público atendido. Com diagnósticos precisos e ações práticas, o ALI Produtividade reafirma seu papel estratégico na melhoria de processos e na geração de resultados mensuráveis para micro e pequenas empresas.

Parceiros

O Programa ALI Produtividade é uma realização do Sebrae em parceria com o Governo Federal, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, (MDIC), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Coordenação

O evento foi coordenado pelo gerente da Unidade de Inovação do Sebrae (Uni), Bruno Castro e pela gestora do Projeto ALI Produtividade do Sebrae, Kelly Cardoso.

