Fundo Brasil vai doar até R$ 100 mil para iniciativas populares que promovam justiça climática, trabalho digno e transição justa na Amazônia Legal

Serão selecionados até 35 projetos de coletivos e organizações de trabalhadores, povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas



São Paulo, 22 de abril de 2026 – Povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas e trabalhadores precarizados dos meios urbano e rural na Amazônia Legal brasileira e na Região Nordeste têm a oportunidade de obter recursos para viabilizar ações de mitigação à crise climática em seus territórios. O Fundo Brasil de Direitos Humanos vai apoiar até 35 projetos focados em justiça climática e transição justa.



O edital “Soluções Climáticas a Partir da Base” vai doar R$ 2.250.000,00 para propostas de defesa do direito à terra e ao território, dos modos de vida tradicionais, de construção de salvaguardas socioambientais, promoção de ações de sociobioeconomia, fortalecimento de reservas extrativistas, de propostas de reforma agrária popular, entre outras ações de base comunitária.



“Agroflorestas, protocolos de consulta construídos comunitariamente para orientar o uso dos territórios, pontos populares de trabalho são ideias já testadas e com efeitos concretos para mitigar impactos das mudanças climáticas nos territórios”, diz Ana Valéria Araújo, diretora executiva do Fundo Brasil. “Precisamos de todo mundo para enfrentar essa crise e é por isso que esse edital tem um papel estratégico no debate público brasileiro e global sobre clima. Ele leva recursos às comunidades, joga luz sobre trabalhos que já estão sendo desenvolvidos, impulsiona inovação.”



Pela segunda vez, o edital reúne duas linhas de ação temáticas do Fundo Brasil: Raízes – Justiça Climática para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, e Labora – Fundo de Apoio ao Trabalho Digno. Desta forma, incentiva o trabalho em rede e a colaboração entre causas que têm afinidades entre si. Cada organização pode receber R$ 50 mil ou até R$ 100 mil, de acordo com a natureza do projeto.



Em Careiro da Várzea, no Estado do Amazonas, agricultores familiares e extrativistas no distrito de Purupuru usaram recursos doados em edital do Fundo Brasil, via Labora, para promover a sustentabilidade econômica da comunidade, formada por cerca de 50 famílias. Compraram equipamentos para a produção agroecológica, melhoraram a infraestrutura para garantir acesso a serviços de saúde e educação, e formalizaram a Associação de Agricultores Familiares e Extrativistas do Ramal 10 (AAFERD).



“Este local, que era esquecido, hoje se torna um espaço digno para todos os moradores da comunidade”, disse Jarli Ferraz, um dos responsáveis pelo projeto apoiado pelo Labora/Fundo Brasil.

Inscrições e Critérios

As inscrições estão abertas até 08 de maio de 2026. Podem se inscrever grupos, coletivos, sindicatos, movimentos sociais e organizações brasileiras sem fins lucrativos, mesmo que não possuam formalização ou CNPJ. No caso de grupos não formalizados, será necessária uma parceria fiscal para o recebimento do recurso.



O Fundo Brasil já destinou mais de R$ 126 milhões para apoiar mais de 2.300 iniciativas em todas as regiões do país. Para saber mais, acesse o site do Fundo Brasil.



Serviço:

Envio de propostas: até 08 de maio de 2026

Divulgação dos selecionados: 21 de julho de 2026

Dúvidas sobre o edital: editalraizeslabora@fundobrasil.org.br



Sobre o Fundo Brasil

O Fundo Brasil de Direitos Humanos promove a transformação social a partir da base. Criado por ativistas, atua de maneira independente e pioneira para fortalecer a sociedade civil organizada, garantindo que recursos cheguem às mãos de pessoas e comunidades que propõem soluções para as desigualdades brasileiras em seus territórios.



Ao celebrar 20 anos, a fundação consolida um legado de resistência e conquistas: mais de R$126 milhões investidos no fortalecimento de 2.300 iniciativas em todas as regiões do Brasil.



Com uma das agendas mais abrangentes da filantropia no país, o Fundo Brasil é a plataforma que apoia grupos, coletivos e movimentos sociais em mais de 15 causas como combate ao racismo, promoção dos direitos de mulheres, de jovens e crianças, dos povos indígenas, das populações das periferias e quilombos, das pessoas LGBTQIAPN+, do direito à terra, por justiça climática e transição justa.



Onde há luta por direitos e democracia, o Fundo Brasil está presente. Saiba mais em: fundobrasil.org.br.



Sobre o Labora

Lançado em 2022, o Labora – Fundo de Apoio ao Trabalho Digno é uma iniciativa criada colaborativamente pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, por Laudes Foundation, Fundação Ford e Open Society Foundations com objetivo de fortalecer a sociedade civil organizada na luta por trabalho digno no Brasil.



O Labora entende que o trabalho digno para todas as pessoas é fundamental para superar as profundas desigualdades que marcam o país. Desta forma, é imprescindível para a democracia brasileira e tem como premissas a promoção de justiça racial, de gênero e climática, e a superação das exclusões baseadas em outros marcadores sociais da diferença, como sexualidade e deficiências, sem o que a desigualdade permanece e se perpetua.



O Labora também promove encontros para diálogo, mobilização e articulação entre diferentes atores da sociedade civil organizada, da pesquisa acadêmica e da filantropia, buscando impulsionar debates que apontem para possíveis sínteses e caminhos de incidência a partir dos diversos entendimentos sobre o que deve ser o trabalho digno com garantias sociais e respeito às especificidades territoriais no Brasil contemporâneo. Conheça mais sobre o projeto clicando aqui.



Sobre o Raízes

Raízes – Fundo de Justiça Climática para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais é uma iniciativa do Fundo Brasil de Direitos Humanos para apoiar a luta por direitos e por justiça climática e ambiental na Amazônia e nos outros cinco biomas brasileiros.



Com um olhar interseccional, que traz para o centro das metodologias de seleção e apoio as intersecções de gênero, raça e território. Raízes fortalece coletivos, grupos, comunidades e organizações de base por meio de apoio financeiro e técnico. Esses apoios são voltados às ações de defesa de direitos, de proteção de recursos naturais, de formação e treinamento, de articulação e participação ativa de povos indígenas e comunidades tradicionais nos debates sobre os temas de justiça climática. O Raízes também dispõe de fundos para responder rapidamente a emergências, ao mesmo tempo que atua em questões estruturantes.



Promover a justiça climática no Brasil exige reconhecer que as comunidades tradicionais e povos indígenas são guardiões da biodiversidade e protagonistas na construção de soluções locais, assim como na mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças do clima. Fortalecer sua autonomia, respeitar seus saberes e garantir recursos adequados para suas iniciativas é caminho essencial para enfrentar a crise climática e construir um futuro mais justo, equilibrado e sustentável. Saiba mais sobre esse fundo clicando aqui.

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