Campanha beneficente em prol de crianças venezuelanas é realizada em Manaus

Em celebração ao mês das crianças, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos está promovendo uma campanha beneficente de arrecadação de brinquedos e lanches, que serão doados para crianças venezuelanas cadastradas na instituição. Para participar da campanha, as doações podem ser entregues na sede da instituição, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, n° 626 – Centro, em horário comercial ou entrar em contato pelo telefone (92) 98421-4049.

“Temos um cadastro muito grande de crianças venezuelanas e queremos muito proporcionar sorrisos neste dia tão especial. Por isso, estamos promovendo essa campanha para incentivar as pessoas a doarem brinquedos e lanches, nos apoiando nessa ação”, disse o diretor do Hermanitos, Tulio Duarte.

Além das doações, o Hermanitos também vai realizar uma programação especial e gratuita para celebrar a data. “Nesta sexta-feira (08/10), a partir das 14h, em nossa sede, teremos oficinas gratuitas de teatro de fantoches, contação de histórias e desenho e pintura para crianças venezuelanas”, informou o diretor.

A oficina de desenho e pintura será ministrada pela estudante de design de animação 3D, Sofia Loureiro, de apenas 17 anos, que é voluntária da ação. As outras oficinas serão realizadas pelos membros do Hermanitos.

Já no sábado, dia 9 de outubro, a partir das 9h, a instituição promoverá o projeto “Hermanitos na Praça – Especial Dia das Crianças”, que será aberto ao público na praça localizada em frente à sede, com uma programação cultural de integração entre brasileiros e venezuelanos. Entre as atividades que serão realizadas, estão brincadeiras, apresentação com palhaço, danças típicas da Venezuelana e outras atrações.

