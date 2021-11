Virada Sustentável Manaus começa neste sábado com programação gratuita

O maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus, voltará a ocupar a cidade no formato presencial neste sábado e domingo, nos dias 27 e 28 de novembro, com atividades gratuitas para todas as idades. Oficinas, performances musicais, rodas de conversas, exposições e limpeza de igarapé são algumas das ações previstas.

O evento, co-realizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com a Virada Sustentável de São Paulo, ocorre pelo sétimo ano consecutivo em Manaus. Tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, da Coca-Cola e do Grupo Simões.

Nesta edição, o objetivo é levar uma visão inspiradora sobre sustentabilidade para a população por meio de atividades culturais e imersivas em pontos estratégicos da cidade destacando a importância de conservar o meio ambiente. Os espaços escolhidos para receber as ações do festival foram: Marina do Davi, Monte das Oliveiras, Largo São Sebastião e bairro Redenção.

Programação

As atividades começam neste sábado (27), a partir das 8h, com uma ação feita por voluntários para a limpeza do Igarapé do Gigante, localizado no Tarumã. Os voluntários sairão da Marina do Davi em canoas e stand up paddle para recolher resíduos sólidos no rio. A ação será realizada em parceria com os movimentos Remada Ambiental e Igarapés Limpos, além da Associação da Comunidade dos Moradores da Marina do Davi, e tem apoio da Coca-Cola e do Grupo Simões. Já no Galpão do Bem, localizado no bairro Monte das Oliveiras, às 9h, acontece a Oficina de Educação Ambiental com o grupo Soul do Monte.

No Largo São Sebastião, a programação começa com a Feira da FAS, das 8h às 18h, com apresentações culturais, oficinas e mais de 50 expositores com produtos diversos à venda no local. No espaço, às 10h, haverá apresentações de teatro para crianças com Mel Angeoles, aulas de yoga, às 16h, e performances musicais do grupo Curumim na Lata, marcada para às 18h30, e da cantora Márcia Novo, às 19h30, encerrando a programação do dia.

No domingo, as atividades terão início às 10h e acontecem no bairro Redenção, divididas nas sedes do Projeto de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia (REUSA) e Transformação, localizados na Rua São Vicente. A programação completa está disponível no site www.fas-amazonia.org.

