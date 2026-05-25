Prêmio Educador Nota 10 prorroga prazo para inscrições

Instituto Somos e Ministério da Cultura apresentam a principal honraria da educação básica do Brasil, o Prêmio Educador Nota 10. Premiação valoriza professores e gestores de escolas públicas e privadas de todo o país, que contribuem para avanços na educação. Projetos podem ser inscritos até 12 de junho

Ainda dá tempo de se inscrever na 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, a maior e mais importante honraria de reconhecimento da educação básica no Brasil. O prazo para o encerramento das inscrições foi prorrogado para o dia 12 de junho. Realizado pelo Instituto Somos, o Ministério da Cultura e o Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, a premiação reconhece o protagonismo de profissionais de escolas públicas e privadas que contribuem para a transformação da educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial da premiação (https://premioeducadornota10.org/).

Neste ano, o Prêmio Educador Nota 10 conta com uma novidade. Com a criação da categoria Gestor Escolar, passa a valorizar os diretores e vice-diretores dentro das escolas, destacando o papel estratégico que eles possuem na construção de ambientes de aprendizagem mais eficazes, inclusivos e inovadores.

Em quase três décadas de história, o prêmio se firmou como um espaço de destaque para iniciativas educacionais transformadoras. “Já ultrapassamos 90 mil ações inscritas e 288 educadores reconhecidos, com mais de R$ 3 milhões distribuídos em premiações. Agora, a iniciativa amplia seu alcance ao valorizar também a atuação fundamental dos gestores. Buscamos reconhecer também quem torna possível o avanço consistente da educação por meio da articulação de equipes e estratégias. Afinal, resultados sólidos nas escolas são reflexo direto de uma liderança comprometida com a aprendizagem”, afirma Guilherme Mélega, presidente do Instituto Somos.

A edição deste ano conta com o patrocínio da Cogna e de suas marcas educacionais. O prêmio também reúne o apoio institucional de organizações de referência no campo da educação e da cultura, como o Centro Lemann de Liderança pela Equidade na Educação, a Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a Nova Escola, o Ensina Brasil e o Instituto Rodrigo Mendes. A iniciativa conta ainda com a promoção do Instituto Bandeirantes e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, além de auditoria realizada pela BDO Brasil. Desde 2018, é a única premiação brasileira associada ao Global Teacher Prize, iniciativa global da Varkey Foundation voltada ao reconhecimento de educadores.

Novidade: Categoria Gestores Escolares

Para participar, diretores e vice-diretores devem inscrever projetos realizados em 2025, na temática Gestão da Aprendizagem, que evidenciem sua liderança pedagógica na organização e na melhoria da aprendizagem. Serão premiados os três melhores projetos e o indicado a primeiro lugar, será eleito o Gestor do Ano. Os participantes deverão apresentar iniciativas que demonstrem impacto concreto, a partir de ações como: planejamento e organização do trabalho pedagógico; formação continuada dos profissionais da educação; avaliação e monitoramento da aprendizagem; articulação com a comunidade e redes de apoio e inclusão e equidade.

Professores e Coordenadores

Além da novidade anunciada, o Prêmio segue reconhecendo os professores e os coordenadores com projetos pedagógicos alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Serão premiados os três melhores projetos em cada um dos três eixos temáticos: Direitos Humanos, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade. Entre os três primeiros colocados de cada eixo, será eleito o Educador do Ano.

Participação e prêmios

Poderão ser inscritos projetos desenvolvidos em 2025 por professores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos, de escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio, inclusive Educação de Jovens e Adultos (EJA). A seleção acontecerá em etapas, com triagem inicial, avaliação de um Comitê Técnico Pedagógico e da Banca de Jurados, que definirá os vencedores.

Os finalistas serão reconhecidos em cerimônia de premiação, a ser realizada em São Paulo (SP). Na ocasião, também serão anunciadas as colocações dos finalistas, além dos grandes vencedores: o Educador e o Gestor do Ano. Estes receberão uma doação para a escola envolvida no projeto no valor de R$ 25 mil (que pode ou não ser atribuído em produtos e/ou serviços), além dos prêmios de sua categoria.

Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria receberão, respectivamente, a premiação em dinheiro nos valores de R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil. Os vencedores também serão contemplados com bolsa de pós-graduação no Singularidades, acesso à PROFS – plataforma online de formação continuada para educadores – e à Redação Nota 1000 – solução digital de correção de redações para implementação em suas escolas.

Conheça os vencedores da última edição

Os três projetos vencedores da edição de 2025 do Prêmio Educador Nota 10 se destacam pelo impacto social, inovação e compromisso com a equidade. Confira!

Sustentabilidade: o Educador do Ano de 2025, Gustavo Santos Bezerra, da Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire, de Carnaíba, Sertão do Pajeú (PE), foi reconhecido pelo projeto “Dos resíduos aos recursos: proposta de reutilização dos subprodutos das casas de farinha do Quilombo do Caroá”. A iniciativa transformou um problema ambiental local em oportunidade de aprendizagem e inovação ao envolver estudantes na busca por soluções para resíduos tóxicos gerados pelas casas de farinha da comunidade, como a manipueira e as cascas de mandioca. Com base na abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), os alunos desenvolveram planos de trabalho, conduziram pesquisas e criaram protótipos voltados ao reaproveitamento desses subprodutos. Entre as soluções apresentadas estão blocos de construção, madeira ecológica, vinagre e filtros, evidenciando o potencial da escola como agente de desenvolvimento sustentável e melhoria das condições locais;

Inovação e Tecnologia: o primeiro lugar ficou com Priscila Fabiana Rodrigues Terêncio, da Escola Estadual Ângelo Scarabucci, em Franca (SP), com o projeto “Chegadas e partidas: histórias que se conectam”. A proposta mobilizou alunos e professores no resgate das memórias da escola e do bairro por meio da produção de conteúdos midiáticos e da criação de um documentário. A iniciativa contribuiu para valorizar a cultura local, desconstruir estigmas sociais e fortalecer a escola como espaço de criação, acolhimento e transformação social. Ao integrar tecnologia e narrativa, o projeto também ampliou o vínculo entre a comunidade e o ambiente escolar, incentivando o pertencimento e o protagonismo dos estudantes;

Direitos Humanos: o primeiro lugar foi conquistado por Renata Moura dos Santos, da Escola Municipal de Educação Infantil Parque Bologne, em São Paulo (SP), com o projeto “Pra ver se me enxergo!”. Voltada à Educação Infantil, a iniciativa buscou fortalecer a identidade das crianças e a promoção de uma educação antirracista. Por meio da apresentação de referências artísticas negras periféricas e da realização de atividades como leitura de livros, produção de maquetes e autorretratos, as crianças foram incentivadas a se reconhecer, valorizar suas origens e refletir sobre a diversidade étnico-racial desde os primeiros anos escolares. O projeto reforça o papel da escola na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Serviço – Prêmio Educador Nota 10 – 28ª edição

Projeto realizado pelo Instituto Somos, Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

Edital: Clique aqui

Período de inscrições de projetos: de 24 de março de 2026 a 12 de junho de 2026

Avaliação e seleção dos projetos: até 20 de agosto de 2026

Divulgação dos finalistas: a definir

Informações e inscrições em: https://premioeducadornota10.org

Sobre o Prêmio Educador Nota 10 – Organizado pelo Instituto Somos, organização sem fins lucrativos mantida pela Somos Educação, o Prêmio reconhece e valoriza professores da Educação Infantil ao Ensino Médio e EJA, coordenadores pedagógicos e gestores de escolas públicas e privadas de todo o país. Ao longo de mais de 27 anos de história, foram recebidos mais de 90 mil projetos e premiados 288 educadores, entre professores e gestores escolares, que receberam mais de R$ 3 milhões em prêmios no total. O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita, sendo realizado pelo Instituto Somos desde 2023.

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